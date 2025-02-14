انضمام سيرين عبد النور ويوسف الخال لأبطال مسلسل المشتبه الرابع

انضمت الفنانة سيرين عبد النور ويوسف الخال إلى فريق أبطال مسلسل المشتبه الرابع، مع الفنانة هيفاء وهبي.

وأقيمت احتفالية كبيرة مساء الخميس، لإعلان انضمام سيرين عبد النور في إحدى فنادق بيروت، بحضور وسائل الإعلام.

وعبرت سيرين عبد النور، عن سعادتها بالانضمام إلى مسلسل المشتبه الرابع، وهو من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة.

وتعذر حضور يوسف الخال إلى احتفالية المسلسل بسبب ظروف مرضية طارئة لأحد المقربين منه، بحسب برنامج et بالعربي.

وكشفت هيفاء وهبي فى تصريحات صحفية أن ما جذبها بقوة لمسلسل"المشتبه الرابع" هو جرأة القصة وحداثة الفكرة التي تعد الأولى في تناولها بالدراما العربية بالإضافة إلى تحديات الشخصية التى تجسدها والتى تطلب المزيد من التركيز والمجهود الكبير لإيصال الرسالة بكل ما تحمله من جرأة وتشويق.





"المشتبه الرابع" بطولة هيفاء وهبى ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والاردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.