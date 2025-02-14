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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف سداسي الأهلي من مواجهتي الإسماعيلي والزمالك في الدوري

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، عن موقف ستة من لاعبي النادي الأهلي بشأن مشاركتهم في المباراتين المقبلتين أمام الإسماعيلي والزمالك ضمن منافسات دوري نايل.

وأوضح الغندور أن المدافع المغربي أشرف داري أصبح جاهزًا للمشاركة في مواجهة الإسماعيلي، بينما تعافى إمام عاشور من إصابته، لكن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني لمنحه راحة من المباراة لتجنب أي إجهاد قد يؤثر على جاهزيته البدنية للمباريات القادمة.

وأضاف الغندور أن اللاعب الشاب وسام أبو علي سيكون متاحًا للمشاركة في مواجهة الزمالك، حيث أكد الطاقم الطبي جاهزيته التامة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

أما فيما يتعلق بطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وياسر إبراهيم، فقد أوضح الغندور أن موقفهم لم يتحدد بشكل نهائي بعد، حيث ينتظر الجهاز الطبي التقرير الأخير لتحديد مدى قدرتهم على اللحاق بمواجهة القمة أمام الزمالك.

ويواصل النادي الأهلي استعداداته المكثفة للمباراتين المهمتين، حيث يسعى الفريق للحفاظ على صدارته في الدوري ومواصلة عروضه القوية. وينتظر الجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيل كولر نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة للاعبين المصابين لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركتهم.

وتأتي هذه الغيابات المحتملة في وقت حساس للفريق، خاصة أن مواجهة الزمالك تمثل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب. ويأمل الجهاز الفني في استعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين المصابين لضمان جاهزية الفريق بأفضل شكل ممكن قبل القمة المرتقبة.

الزمالك زيزو امام عاشور الاهلي الدورى المصرى

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