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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيمي نور شمس

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام فلسطيني، قال إن جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيمي نور شمس وجنين بالضفة الغربية.
 

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بدخول 74 شاحنة مساعدات من بينها 14 شاحنة وقود إلى معبر العوجة اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” أن القوات الإسرائيلية استخدمت في 12 فبراير مركزًا صحيًا تابعًا للوكالة في مخيّم العروب قرب بيت لحم كمكان للاحتجاز.

وأشارت الوكالة في تصريحات لها إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المركز الصحي واستخدمته لاحتجاز الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في المخيّم.

وأكدت ان ما قامت به القوات الإسرائيلية يعد تطورًا جديدًا في تجاهل صارخ لحرمة مرافق الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق ، حذرت الأونروا من الوضع الراهن بالضفة والذي يعرض حياة اللاجئين وموظفي الوكالة لخطر جسيم.

وأكدت الأونروا في تصريحات لها أن مخيم جنين أصبح اليوم خاليا من السكان.

وأشارت أونروا إلى أن إسرائيل نفذت ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 على الضفة، حيث جعلت العمليات الإسرائيلية المدمرة مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن.

وأوضحت أونروا أن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية بالضفة يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق، كما لفتت إلى أن إسرائيل شردت 40 ألف مواطن من المخيمات شمال الضفة الغربية.


 

قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية

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