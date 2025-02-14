تخفيضات 35%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض «أهلاً رمضان» بدسوق | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، معرض «أهلاً رمضان» بحديقة الأسرة والطفولة بمركز دسوق، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفر الشيخ، على جميع السلع والمنتجات بالمعرض الذي يشارك فيه 25 عارضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المتنوعة، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 35% حتى عيد الفطر المبارك ، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان تخفيف الأسعار وتسهيل وصول السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، بهدف تلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء عن البسطاء، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى ملاحظات المواطنين في المعرض بشأن التخفيضات المعلنة وتوافر السلع والمنتجات، والتي تشمل ياميش رمضان، التمور، المخللات بأنواعها، قمر الدين، المشروبات والعصائر، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الأسماك، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، البيض، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، الفواكه، الخضروات، المنظفات والعطارة، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأحذية، ومستحضرات التجميل، وغيرها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار مبادرة أسواق «اليوم الواحد» بمراكز المحافظة، بالتوازي مع افتتاح واستمرار معارض «أهلًا رمضان» في 14 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ السلع والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات جميع القرى، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا.