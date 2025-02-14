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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرة القدم النسائية| «أهلي 2009» يفوز على سنزو في الدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

فاز فريق الناشئات لكرة القدم بالأهلي مواليد 2009، على نظيره سنزو، بنتيجة ٢-٠، في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري.

ولم تقم المباراة لعدم وصول الفريق الضيف إلى ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، وانتظر الحكم المدة القانونية المحددة وفقًا للوائح المسابقة، ليُطلق صافرة النهاية معلنًا فوز الأهلي.

بهذه النتيجة، وصل رصيد الفريق إلى النقطة ٣٧ بالدوري، مُحققًا الانتصار الثاني عشر تواليًا بداية من الفوز على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الإسماعيلي بسبعة أهداف دون رد، وعلى البنك الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى كفر سعد بنتيجة ١١-٠، وعلى فريق رع بعشرة أهداف نظيفة، وعلى مسار بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى زد بسبعة أهداف نظيفة، وعلى الإبراهيمية بثمانية أهداف لهدف، وعلى دلفي بستة أهداف نظيفة، وعلى المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها، وعلى البطل الأوليمبي بثمانية أهداف نظيفة، وعلى سنزو بهدفين دون رد، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، مسجلًا ٨٢ هدفًا، وتلقت شباكه خمسة أهداف.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيًِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وأحمد جمال محلل الأداء، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.

بطولة الدوري الأهلي سنزو

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