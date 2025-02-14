ضبط تروسيكل محمل بـ 21 جوال دقيق مخابز بنجع حمادي

قال حسن القط، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إن المديرية تمكنت خلال الحملات المكثفة من ضبط تروسيكل محمل عليه ٢١ جوال دقيق مخابز، و ٤ أجولة ردة، بغرض التجميع والبيع فى السوق السوداء بمركز نجع حمادى.

وأشار وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إلى أن الحملات مستمرة بالأسواق لتشديد الرقابة وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع، والتأكد من مدى توافر السلع الاستراتيجية الهامة وتنفيذ استراتيجية ورؤية وزارة التموين لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق المواطنين.

وأضاف القط، أن الحملات التموينية حررت ١٢٥ مخالفة فى قطاع الأسواق، تضمنت" ٩٣ محضر عدم إعلان عن الأسعار، ٢ محضر سلع مجهولة المصدر، ٢٢ محضر عدم احتفاظ بالفواتير، ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية، ٥ محضر مغلق تاجر تموينى وجمعيتى، ١ محضر تصرف فى ٢٦ زجاجة زيت تموينى.

وتابع وكيل وزارة التموين بـ قنا : وفى مخالفات المخابز البلدية والسياحية، تحررت ٤٨ مخالفة، تضمنت" ٨ محاضر تجميع وتصرف في دقيق بلدى، ١١ محضر مغلق مستودع دقيق بلدى، ١٢ محضر تقرير خبز غير مطابق في المواصفات، ٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ٦ محاضر نقص وزن في رغيف الخبز، ٥ محاضر عدم وجود قائمة تشغيل، ٢ محضر لإدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص لمخبز سياحى.

وأوضح القط: كما حررت الحملات التموينية، ١٢ مخالفة، فى قطاع محلات الجزارة واللحوم، تضمنت محاضر ذبـ ح خارج المجـ ازر الحكومية، بهدف تقديم منتجات صحية وآمنة للمواطنين.