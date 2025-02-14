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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالحصان .. أحمد العوضي ينشر برومو ثانيا لـ فهد البطل

أحمد العوشي - فهد البطل
أحمد العوشي - فهد البطل
قسم الفن

نشر الفنان أحمد العوضي، برومو جديد لمسلسله فهد البطل، الذي يشارك به في السباق الدرامي الرمضاني المُقبل، وينتظر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة. 

وتضمن برومو مسلسل فهد البطل، الذي نشره أحمد العوضي -عبر فيسبوك- مشاهد أكشن واستعراض بالحصان، وتوعد بالانتقام من خصومه، وعلق «العوضي» على البرومو قائلًا: «البرومو الطرررررش ل ( فهد البطل )». 

البرومو الأول لـ مسلسل فهد البطل

طرحت قناة CBC الفضائية، برومو مسلسل فهد البطل، للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال البرومو تذهب الفنانة ميرنا نور الدين، للابلاغ عن زوجها فهد البطل (أحمد العوضي) وتتهمه بقتل والدها، ثم يتم سجنه، وتظهر مشاهد أخرى وهو يعمل نجارا.

الأغنية الدعائية لـ مسلسل فهد البطل 

نشر الفنان أحمد العوضي، البرومو الخاص بالأغنية الدعائية الثانية لمسلسله الجديد “فهد البطل”، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلق أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، “عارف أني مستفز، استنوا الأغنية الدعائية الثانية لفهد البطل قريبا.. بطل يا بطل.. أنا جاي في ندب وحظ السنة دي”. 

مسلسل فهد البطل 

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وأحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل فهد البطل 

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل فهد البطل للموسم الرمضاني المقبل 2025، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

ويراهن «العوضي» من خلال هذا العمل، على نجاحه الذي حققه في مسلسل “حق عرب” الموسم الرمضاني الماضي، بشخصية عرب السويركي.

أعمال أحمد العوضي

وشارك أحمد العوضي فى الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل “حق عرب” وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، ووليد فواز، ودنيا المصري، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، ووفاء مكي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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