ممثل الفيفا باحتفالية الأهلي: الأحمر أحد أنجح الأندية في مصر وأفريقيا والعالم

تحدث جيريمي ثيم ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في احتفالية النادي الأهلي بكأس العالم للأندية والاعلان عن مشروع استاد الأهلي.

وقال جيريمي ثيم، خلال كلمته في الاحتفالية: "شرف عظيم ان اكون هنا في الاقصر، شكر خاص لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب الاسطورة الاهلاوية، هذه الليلة نحتفل بلحظة تاريخية وهي وصول كأس العالم إلى مصر والذي يستضيفه احد أنجح الاندية في مصر وافريقيا والعالم رمز النجاح والطموح الذي لا ينتهي والذي مثل افريقيا في المنصات العالمية وصنع التاريخ".

وانطلق حفل النادي الأهلي التاريخي منذ قليل في معبد حتشبسوت، بمدينة الأقصر، والذي يكشف خلاله النادي عن تفاصيل استاد الأهلي.

يشهد الحفل حضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء المجلس، إلى جانب لفيف من كبار الشخصيات العامة والرياضية في مصر، نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها الحفل التاريخي، الذي يتزامن مع زيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر.

وكان الأهلي تسلم رخصة الحفر وبناء الاستاد الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية منذ 3 أيام، بعد سداد الرسوم المالية المقررة.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن موعد بدء عملية الحفر والبناء.