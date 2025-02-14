مفتي الجمهورية يوضح حكم قضاء أيام رمضان في النصف الثاني من شعبان

كشف الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، حكم قضاء أيام رمضان بعد دخول النصف الثاني من شهر شعبان.

وأوضح خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان وكان النصف الثاني من شعبان قد دخل، فإن قضاء هذه الأيام جائز وواجب عليه.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن البعض قد يتساءل عن هذا الأمر بسبب بعض الأحاديث التي نهت عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، لكنه أكد أن هذه الأحاديث تتعلق بصيام النوافل أو التطوع، وليس بقضاء ما فات من رمضان. وبالتالي، لا يوجد أي مانع شرعي من قضاء أيام رمضان في هذه الفترة.