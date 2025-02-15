قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار لا يليق بالزمالك.. إسماعيل يوسف يعلق على رحيل جروس
دعاء النصف الثاني من شعبان.. 3 كلمات تغفر الذنوب مثل زبد البحر
غزة تستعد لإطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة
هل يهدد زلزال إثيوبيا الجديد سد النهضة ؟ .. خبير يكشف التفاصيل
تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام .. بداية مرحلة جديدة نحو الأفضل
الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي بمعسكر مغلق في الإسكندرية
لطلاب الشهادة الإعدادية.. آخر موعد للتقديم فى معهد معاونى الأمن 2025
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإنشاء المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة
1000 جنيه لكل فرد.. وزارة العمل تعلن موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
أخبار الفن| موعد عرض برنامج محمد رمضان.. سر خلاف هنا شيحة وطليقها.. حنان مطاوع تكشف سبب حماسها لمسلسل صفحة بيضا
ميدو يكشف كواليس نارية بشأن فسخ عقد ميشالاك مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد زيارة مستر بيست الأهرامات.. نواب يشيدون بالترويج السياحي الرقمي

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أثارت زيارة اليوتيوبر العالمي مستر بيست إلى الأهرامات المصرية اهتماما واسعا على مستوى العالم، حيث حقق الفيديو الذي نشره عبر قناته على اليوتيوب ملايين المشاهدات في وقت قياسي، مما جعل الأهرامات تتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي. 

وأشاد عدد من النواب المصريين بهذه الزيارة، مؤكدين أنها تعكس الدور القوي للإعلام الرقمي في الترويج للوجهات السياحية المصرية، وتعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ  أن زيارة اليوتيوبر العالمي مستر بيست للأهرامات المصرية أحدثت صدى واسع على مستوى العالم، بعد أن تصدرت منصات التواصل الاجتماعي وحققت ملايين المشاهدات في وقت قصير.

وأشار في تصريحات لـ صدى البلد إلى أن هذه الزيارة وضعت الأهرامات مجددا في بؤرة اهتمام العالم، ما يعكس قوة الإعلام الرقمي في الترويج للوجهات السياحية.

وأوضح أن الفيديو الذي نشره مستر بيست على قناته على اليوتيوب قدم الأهرامات من منظور جديد تماما، حيث سلط الضوء على تفاصيل وتجارب غير مسبوقة داخل هذا المعلم الأثري الفريد.

وأضاف أن هذه الزاوية المبتكرة جعلت المشاهدين حول العالم يتفاعلون بشكل كبير مع المحتوى، مما أدى إلى تدفق موجة من التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمال الحضارة المصرية.

وأكد أن مثل هذه الزيارات تمثل فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميا، لافتا إلى أن المحتوى الرقمي المؤثر يمكن أن يصبح عنصر أساسي في خطط الترويج السياحي، خاصة مع اتساع قاعدة متابعي هذه المنصات.

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، أهمية الزيارة التى نظمها اليوتيوبر الشهير مستر بيست للأهرامات، مشيرة إلى أنها جعلت الأهرامات المصرية تتصدر حديث العالم.

وقالت مصطفي فى تصريحاتها إن الفيديو الذى صوره مستر بيست ورفعه على منصة اليوتيوب حقق ملايين المشاهدات فى وقت قياسي، الأمر الذى يؤكد قوة تأثير منصات الإنترنت فى تسليط الضوء على الوجهات السياحية المميزة مثل الأهرامات.

وأشادت عضو مجلس النواب، بنجاح مستر بيست وفريقه فى استكشاف الأهرامات وتقديمها للعالم من زاوية جديدة تمامًا، الأمر الذى يجعل الآثار المصرية واجهة جذابة لكل السائحين فى العالم.

وتابعت مصطفي: أيضا نجاح تلك الزيارة وارتفاع عدد مشاهدات الفيديو، يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين قطاع السياحة ومنصات الإعلام الرقمي العالمية، والاستفادة من القوة الترويجية الهائلة للمحتوى الرقمي فى جذب الانتباه الدولي للسياحة المصرية بمختلف أشكالها.

وطالبت النائبة سحر طلعت مصطفي، باستقطاب مزيد من المشاهير حول العالم للترويج للسياحة المصرية المختلفة سواء الأثرية أو الدينية أو العلاجية وغيرها، موضحة أن مقومات مصر السياحية تؤهلها لتصدر المراكز الأولي عالميًا كوجهة سياحية.

مجلس الشيوخ الأهرامات النواب مستر بيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب وزوجته

بكاء زوجة محمود الخطيب في حفل استاد الأهلي .. صور

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

طقس معتدل

الأرصاد: الأسبوع القادم سنشهد فصول السنة الأربعة|تفاصيل

الخطيب

مفاجأة مدوية.. الخطيب يعلن ابتعاده عن الأهلي| تفاصبل

البنك المركزي

قرار مهم ينتظر البنوك الأسبوع المقبل .. تفاصيل

أين يقع استاد الأهلي الجديد؟| مشروع القرن يخرج للنور رسميًا.. صور

أين يقع استاد الأهلي الجديد؟| مشروع القرن يخرج للنور رسميًا.. صور وفيديو

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

لجنة انتخابات نقابة الصحفيين تتلقي غدًا طلبات الطعون والتنازلات

صورة ارشيفية

بقيمة تتجاوز الـ3 مليارات جنيه .. "التضامن" تبدأ صرف " تكافل وكرامة" عن شهر فبراير

وزير الطيران

الحفني يعقد لقاءات ثنائية خلال ندوة الإيكاو للطيران المستدام في أبوظبي

بالصور

ليلى علوي تخطف الأنظار بأناقتها في عيد الحب.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام .. بداية مرحلة جديدة نحو الأفضل

تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام
تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام
تفسير رؤية اسم "عمر" في المنام

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام.. وعلاقته بالصعوبات والمشكلات الشخصية

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام

ظاهرة غريبة ورائحة كريهة تهدد ولاية فلوريدا بأمراض خطيرة.. ما السبب؟

تحذيرات صحية وتزايد المخاوف: ظاهرة غريبة ورائحة كريهة تهدد ولاية فلوريدا بأمراض خطيرة
تحذيرات صحية وتزايد المخاوف: ظاهرة غريبة ورائحة كريهة تهدد ولاية فلوريدا بأمراض خطيرة
تحذيرات صحية وتزايد المخاوف: ظاهرة غريبة ورائحة كريهة تهدد ولاية فلوريدا بأمراض خطيرة

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

ميرنا وليد

ما علاقة شريهان؟ .. ميرنا وليد‫ تكشف سرا عن فيلم الراعي والنساء وقرار سعاد حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد