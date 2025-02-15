بعد زيارة مستر بيست الأهرامات.. نواب يشيدون بالترويج السياحي الرقمي

أثارت زيارة اليوتيوبر العالمي مستر بيست إلى الأهرامات المصرية اهتماما واسعا على مستوى العالم، حيث حقق الفيديو الذي نشره عبر قناته على اليوتيوب ملايين المشاهدات في وقت قياسي، مما جعل الأهرامات تتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد عدد من النواب المصريين بهذه الزيارة، مؤكدين أنها تعكس الدور القوي للإعلام الرقمي في الترويج للوجهات السياحية المصرية، وتعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن زيارة اليوتيوبر العالمي مستر بيست للأهرامات المصرية أحدثت صدى واسع على مستوى العالم، بعد أن تصدرت منصات التواصل الاجتماعي وحققت ملايين المشاهدات في وقت قصير.

وأشار في تصريحات لـ صدى البلد إلى أن هذه الزيارة وضعت الأهرامات مجددا في بؤرة اهتمام العالم، ما يعكس قوة الإعلام الرقمي في الترويج للوجهات السياحية.

وأوضح أن الفيديو الذي نشره مستر بيست على قناته على اليوتيوب قدم الأهرامات من منظور جديد تماما، حيث سلط الضوء على تفاصيل وتجارب غير مسبوقة داخل هذا المعلم الأثري الفريد.

وأضاف أن هذه الزاوية المبتكرة جعلت المشاهدين حول العالم يتفاعلون بشكل كبير مع المحتوى، مما أدى إلى تدفق موجة من التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمال الحضارة المصرية.

وأكد أن مثل هذه الزيارات تمثل فرصة ذهبية لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميا، لافتا إلى أن المحتوى الرقمي المؤثر يمكن أن يصبح عنصر أساسي في خطط الترويج السياحي، خاصة مع اتساع قاعدة متابعي هذه المنصات.

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، أهمية الزيارة التى نظمها اليوتيوبر الشهير مستر بيست للأهرامات، مشيرة إلى أنها جعلت الأهرامات المصرية تتصدر حديث العالم.

وقالت مصطفي فى تصريحاتها إن الفيديو الذى صوره مستر بيست ورفعه على منصة اليوتيوب حقق ملايين المشاهدات فى وقت قياسي، الأمر الذى يؤكد قوة تأثير منصات الإنترنت فى تسليط الضوء على الوجهات السياحية المميزة مثل الأهرامات.

وأشادت عضو مجلس النواب، بنجاح مستر بيست وفريقه فى استكشاف الأهرامات وتقديمها للعالم من زاوية جديدة تمامًا، الأمر الذى يجعل الآثار المصرية واجهة جذابة لكل السائحين فى العالم.

وتابعت مصطفي: أيضا نجاح تلك الزيارة وارتفاع عدد مشاهدات الفيديو، يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين قطاع السياحة ومنصات الإعلام الرقمي العالمية، والاستفادة من القوة الترويجية الهائلة للمحتوى الرقمي فى جذب الانتباه الدولي للسياحة المصرية بمختلف أشكالها.

وطالبت النائبة سحر طلعت مصطفي، باستقطاب مزيد من المشاهير حول العالم للترويج للسياحة المصرية المختلفة سواء الأثرية أو الدينية أو العلاجية وغيرها، موضحة أن مقومات مصر السياحية تؤهلها لتصدر المراكز الأولي عالميًا كوجهة سياحية.