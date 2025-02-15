بسبب ركنة سيارة.. ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء على وكلاء نيابة بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط متهمين في واقعة الاعتداء بواسطة شوم والأسلحة علي وكلاء نيابة بسبب ركنة سيارة بمنطقة دوران محب بمدينة المحلة الكبرى وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم.

وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالاعتداء على وكلاء نيابة وأفراد أسرهم بالضرب والشوم بسبب خلاف على ركنة سيارة تقودها فتاة بنطاق شارع محب بدائرة القسم .



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين بينهم فتاة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصا والشوم وتم التحفظ على المضبوطات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بذلك وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.