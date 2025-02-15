غير متوقعة.. أسباب ظهور قشرة الشعر في فصل الشتاء

يعاني الكثير من قشرة الشعر ، خلال فصل الشتاء الأمر الذي يعد مزعجاً للكثير ويتسبب في أمور محرجة للبعض بالاضافة إلى الأضرار الصحية.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك » إن هناك مجموعة من الأسباب لظهور قشرة الشعر بشدة خلال فصل الشتاء والتي تتمثل في التالي

الجلد الجاف

والذي يعجز عن انتاج الزيت الدهمي الكافي لفروة الرأس ، مما يتسبب في ظهورة القشرة بكثرة خاصة خلال فصل الشتاء.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن سوء التغذية ، نتيجة لإتباع نظام غذائي معين يفقد الجسم العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الشعر ومن بينها الزنك وفيتامين B .

واشارت وزارة الصحة والسكان ، إلي أن التهاب الجلد الدهني من الأمور التي تؤدي الي ظهور قشرة الشعر بشدة ، لاسيما ان التهاب الجلد الدهني يجعل الجلد لونه أحمر مما يزيد من ظهور القشرة .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور قشر الشعر تراكم الدهون على فروة الرأس نتيجة لقلة غسل الشعر خلال فصل الشتاء .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم الأسباب التي تؤدي الي ظهور قشرة علي فروة الرأس بعض الأمراض وعلي رأسها الإكزيما ، الصدفية ، فطر الخميرة “ المالاسيزيا ” ، أو الحساسية الناتجة عن استخدام بعد انواع الشامبو .

يعاني الكثير من قشرة الشعر في الشتاء وكان قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، قبل وفاته عدة نصائح فعالة لعلاج قشرة الشعر بطرق بسيطة وبتكلفة منخفضة.

لذلك نصح الدكتور الناظر بتدليك فروة الرأس بالخل كعلاج طبيعي للقشرة، مع استخدام الشامبو يوميًا لمدة 5 دقائق.

نصائح هاني الناظر لعلاج قشرة الشعر والتخلص منها نهائيًا، منها:

1. استخدام شامبو مضاد للقشرة

يوصي باستخدام شامبو طبي مثل "نيزاباكس" مرتين أسبوعيًا.

يجب تدليك فروة الرأس جيدًا وتركه لمدة 5 دقائق قبل غسله لضمان فعاليته.

2. غسل الشعر بانتظام

يُفضل غسل الشعر يوميًا أو كل يومين على الأقل لمنع تراكم الزيوت والخلايا الميتة.

3. استخدام الخل الأبيض أو خل التفاح

تدليك فروة الرأس بكمية قليلة من الخل المخفف بالماء قبل غسل الشعر يساعد على تقليل القشرة.

4. التغذية الصحية

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن لدعم صحة الشعر.

تقليل الدهون والسكريات التي قد تزيد من إفراز الدهون بفروة الرأس.

5. التقليل من التوتر والضغط النفسي

التوتر يمكن أن يكون عاملاً مساعدًا في ظهور القشرة، لذا يُفضل ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء.

6. عدم استخدام الزيوت الثقيلة على الشعر

الزيوت الثقيلة قد تزيد من دهنية فروة الرأس، مما يؤدي إلى تفاقم القشرة.



هذه النصائح تساعد في التحكم في القشرة ومنع عودتها، لكن إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة، يُفضل استشارة طبيب جلدية.

أوصى باستخدام شامبو طبي مثل "نيزاباكس" مرتين أسبوعيًا، مع التأكيد على تدليك فروة الرأس جيدًا وترك الشامبو لمدة 5 دقائق قبل غسله.