أعلى 5 ماركات سيارات عالمية تحقق مبيعات خيالية خلال 2025

في مشهدٍ يجسد التحول الجذري في خارطة صناعة السيارات العالمية، كشفت تقارير الحصاد السنوي لعام 2025 عن أرقام خيالية سجلتها كبرى الشركات المصنعة، حيث لم يعد الصراع مقتصرًا على الجودة والمحركات التقليدية، بل انتقل إلى ساحة التكنولوجيا الكهربائية والذكاء الاصطناعي.

وبينما احتفلت علامات النخبة مثل "لامبورجيني" بأرقام قياسية في الإيرادات رغم التحديات، كان عمالقة الإنتاج الكمي يسطرون أرقامًا من خانة الملايين.

تويوتا تتربع على العرش العالمي للعام السادس

واصلت مجموعة "تويوتا" اليابانية هيمنتها المطلقة بصفتها الشركة الأكثر مبيعًا في العالم خلال عام 2025، حيث سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا ببيع 11.32 مليون مركبة تشمل علامات تويوتا ولكزس وداي هاتسو وهينو.

ويعود هذا النجاح الباهر إلى استراتيجية الشركة المتنوعة التي ركزت على الطرازات الهجينة التي لاقت إقبالًا منقطع النظير في أسواق أمريكا الشمالية واليابان، حيث ارتفعت مبيعات تويوتا ولكزس وحدها بنسبة 3.7% لتصل إلى 10.5 مليون وحدة.

فولكس فاجن تحافظ على وصافة العالم رغم التحديات

جاءت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية في المركز الثاني عالميًا بإجمالي مبيعات بلغ 8.98 مليون سيارة، ورغم انخفاض طفيف بنسبة 0.5% مقارنة بالعام السابق نتيجة المنافسة الشرسة في السوق الصينية، إلا أن المجموعة عززت مكانتها في أوروبا وألمانيا بفضل عائلة "ID" الكهربائية وخاصة طراز ID.7 الذي حقق نموًا هائلًا، كما ساهمت العلامات الفاخرة التابعة للمجموعة مثل "أودي" و"بورش" في الحفاظ على مستويات ربحية قوية رغم تقلبات السوق العالمية.

هيونداي موتور والتفوق الكوري في الأسواق

استقرت مجموعة "هيونداي موتور" التي تضم هيونداي وكيا وجينيسيس في المركز الثالث عالميًا بمبيعات بلغت 7.27 مليون مركبة، وقد حققت المجموعة قفزة نوعية في قطاع السيارات الصديقة للبيئة حيث اقتربت مبيعاتها من 1 مليون سيارة كهربائية وهجينة عالميًا.

وكان السوق الأمريكي المحرك الأساسي لهذا النمو حيث سجلت علامة "جينيسيس" الفاخرة مبيعات قياسية، بينما قاد طراز "توسان" مبيعات الكروس أوفر عالميًا بفضل تصميمه العصري وتقنياته المتقدمة.

جنرال موتورز والرهان على الشاحنات والسوق الأمريكي

احتلت "جنرال موتورز" المركز الرابع عالميًا بمبيعات وصلت إلى 6.18 مليون سيارة محققة نموًا بنسبة 3%، واعتمدت الشركة بشكل أساسي على مبيعات الشاحنات القوية في الولايات المتحدة مثل "شيفروليه سيلفرادو" و"GMC سييرا"، بالإضافة إلى التوسع المتسارع في إنتاج السيارات الكهربائية المبنية على منصة "أولتيوم".

كما ساهمت الشراكات الاستراتيجية في الصين في الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة رغم التحديات الجيوسياسية المستمرة.

بي واي دي الحصان الأسود يقتحم قائمة الخمسة الكبار

في مفاجأة تاريخية لعام 2025 تمكنت شركة "BYD" الصينية من إزاحة عمالقة مثل "فورد" و"ستيلانتيس" لتنتزع المركز الخامس عالميًا بمبيعات خيالية بلغت 4.60 مليون سيارة.

ولم تكتفِ الشركة بهذا الإنجاز بل تفوقت رسميًا على "تسلا" لتصبح الملك المتوج لمبيعات السيارات الكهربائية بالكامل عالميًا، حيث سجلت مبيعاتها من السيارات الكهربائية الصرفة 2.25 مليون وحدة بنمو سنوي تجاوز 27%.

لامبورجيني تحقق أرقامًا قياسية في الإيرادات السنوية

على صعيد سيارات النخبة أغلقت "لامبورجيني" عام 2025 بأداء استثنائي حيث تجاوزت إيراداتها حاجز 3.2 مليار يورو لأول مرة في تاريخها مدفوعة بتسليم 10,747 سيارة.

ورغم هذا النمو في الإيرادات بنسبة 3.3% إلا أن الأرباح التشغيلية شهدت انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى 768 مليون يورو نتيجة تكاليف التحول الكامل للمحركات الهجينة والتحديات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، لتظل العلامة الإيطالية واحدة من أكثر الشركات ربحية في قطاع الفخامة.