أندرويد 17 يضيف حماية تلقائية للشريحة SIM دون إزعاج المستخدم

كشفت منصة Android Police أن جوجل بدأت في اختبار ميزة أمان جديدة في أندرويد 17 تحمل اسم "الحماية التلقائية لقفل الشريحة" Automatic SIM lock protection، ظهرت لأول مرة في البناء التجريبي Android Canary 2603.

أوضحت المنصة أن هذه الميزة تستهدف حل مشكلة قديمة في أندرويد تتعلق بإجبار المستخدم على إدخال رقم PIN الخاص بالشريحة SIM بعد كل إعادة تشغيل للهاتف، في حين أنها تحاول الحفاظ على نفس مستوى الحماية مع تقليل الإزعاج اليومي للمستخدم.

مكان الميزة الجديد داخل إعدادات الأمان في النظام

أشارت Android Police إلى أن ميزة Automatic SIM lock protection يمكن الوصول إليها عبر مسار الإعدادات التالي: "الأمان والخصوصية > مزيد من الأمان والخصوصية > حماية شريحة SIM" على نسخ أندرويد 17 التجريبية. أوضحت المنصة أن شاشة "حماية شريحة SIM" الجديدة تعرض خيارًا رئيسيًا باسم "الإدارة التلقائية للـPIN" أو Automatic PIN management، وهو المفتاح الذي يتيح للنظام تولّي مهمة إدخال رقم PIN الخاص بالشريحة نيابة عن المستخدم بعد إعادة التشغيل، بمجرد فتح الهاتف بالطريقة المعتادة عبر كلمة المرور أو البصمة.

أكدت التقارير أن ظهور هذه الواجهة في نسخة Canary الأخيرة، بعد أن كانت الميزة مجرد سطور برمجية مسرّبة في النسخ السابقة، يشير إلى أن جوجل انتقلت من مرحلة الاختبار الداخلي إلى عرض الميزة بشكل أقرب إلى شكلها النهائي أمام المطورين والمستخدمين المتقدمين.

كيفية عمل الحماية التلقائية لقفل الشريحة SIM

أوضحت Android Police، نقلًا عن تقارير تفصيلية من Android Authority، أن إعداد الميزة يبدأ بتفعيل مفتاح Automatic PIN management ثم تأكيد هوية المستخدم عبر كلمة مرور الجهاز أو بصمة الإصبع أو الوجه. أشارت الشروحات إلى أن النظام يطلب بعد ذلك من المستخدم إدخال رقم الـPIN الحالي الخاص بالشريحة SIM، وإذا لم يكن هناك رقم مفعّل، يمكن اختيار "استخدام الرقم الافتراضي لمشغل الشبكة"، وهو يكون عادة 0000 أو 1234 أو 1111 وفقًا لشركة الاتصالات، مع إمكانية تغييره لاحقًا.

وأكدت التقارير أن أندرويد، بعد إتمام هذا الإعداد، يحتفظ برقم الـPIN في مخزن آمن داخل النظام، بحيث يقوم تلقائيًا بإدخال هذا الرقم للشريحة بعد إعادة تشغيل الهاتف، لكن فقط بعد أن يقوم المستخدم نفسه بفتح قفل الجهاز كما يفعل عادة، وهو ما يعني أن حماية الشريحة لا تُرفع إلا بعد تأكيد هوية مالك الهاتف.

أمان الـPIN محفوظ داخل النظام ولا تنازل عن طبقة الحماية

أشارت Android Police إلى أن هذه الميزة لا تُعد "تخفيفًا" لمستوى الأمان، بل إعادة تنظيم لطريقة عمل قفل الشريحة بحيث يقلّ الاحتكاك المباشر للمستخدم مع إدخال الـPIN مع الحفاظ على نفس طبقة الحماية.

وأوضحت التقارير أن التصميم يعتمد على نموذج أمان أندرويد المعتاد، حيث يُتوقَّع أن يُخزن رقم الـPIN في مساحة تخزين مدعومة عتاديًا مثل Android Keystore أو وحدة TEE، ولا يُستخدم تلقائيًا إلا بعد مصادقة المستخدم على الجهاز، على غرار ما يحدث مع كلمات مرور الشبكات اللاسلكية وبيانات التطبيقات الحساسة.

وأكدت هذه التحليلات أن الفكرة الأساسية للميزة هي غلق نافذة استغلال الشريحة SIM في حال سرقة الهاتف، مع تجنّب تكرار إدخال الـPIN بعد كل إعادة تشغيل، وهو ما كان يدفع بعض المستخدمين سابقًا إلى تعطيل قفل الشريحة بالكامل هربًا من الإزعاج، وبالتالي تقليل مستوى الأمان.

موعد متوقّع لوصول الميزة في النسخة النهائية من أندرويد 17

أوضحت Android Police، استنادًا إلى ما كشفته تقارير من Android Authority وYahoo Tech، أن ظهور ميزة Automatic SIM lock protection في النسخة التجريبية الثانية من أندرويد 17 ثم في بناء Canary 2603 يزيد من احتمال وصولها إلى الإصدار المستقر من أندرويد 17 عند طرحه للجمهور، والمتوقع في شهر يونيو المقبل إذا التزمت جوجل بالجدول المعتاد لإصدارات النظام.

وأشارت هذه المصادر في الوقت نفسه إلى أن وجود الميزة في نسخ Canary لا يعني ضمانًا بنسبة مئة بالمئة لظهورها في النسخة النهائية، إذ سبق لجوجل أن اختبرت خصائص ثم قررت إرجاءها أو إلغاءها قبل الإطلاق الرسمي.

وأكدت التقارير أن الميزة، في حال وصولها إلى الإصدار المستقر، ستشكّل إضافة مهمة إلى مجموعة أدوات مكافحة سرقة الهواتف في أندرويد، إلى جانب خصائص أخرى مثل "قفل اكتشاف السرقة" Theft Detection Lock، التي تعتمد على خوارزميات تعلم الآلة لرصد سلوكيات تشير إلى احتمال سرقة الجهاز وقفل الهاتف تلقائيًا لحماية بيانات صاحبه.