بضغطة واحدة.. جوجل تطلق Stitch لتصميم التطبيقات والمواقع خلال دقائق

تعمل شركة جوجل Google على إعادة تعريف أسلوب تصميم التطبيقات، من خلال دعوتها للمصممين والمطورين لتجربة مفهوم جديد أطلقت عليه اسم “التصميم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي” أو “Vibe Design”، وذلك عبر منصتها المطورة Stitch.

جوجل تطلق منصة Stitch لتصميم التطبيقات وصفحات الويب

تعد Stitch أداة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل، تتيح للمستخدمين إنشاء واجهات التطبيقات والمواقع الإلكترونية عبر أوامر نصية بسيطة، دون الحاجة إلى رسم المخططات التقليدية Wireframes، في خطوة تهدف إلى تبسيط وتسريع عملية التصميم.

وبحسب جوجل، فإن الأداة الجديدة تركز على تمكين المستخدم من وصف فكرة المنتج وتجربة المستخدم المطلوبة بدلا من الانشغال بتفاصيل التصميم اليدوي، مما يختصر الوقت ويجعل عملية التصميم متاحة لشريحة أوسع، سواء من المطورين أو غير المتخصصين.

وتسعى الشركة من خلال هذا التحديث إلى سد الفجوة بين الفكرة والتنفيذ، حيث يمكن تحويل المفاهيم إلى واجهات مستخدم عالية الجودة خلال دقائق معدودة فقط، اعتمادا على الأوامر النصية.

ويعتمد الإصدار الجديد من Stitch على مفهوم “التصميم المعتمد على الذكاء الاصطناعي”، مع واجهة عمل مرنة تتضمن لوحة عمل لا نهائية Infinite Canvas، تتيح للمستخدم وصف ما يريد بنائه بشكل مباشر، ليقوم النظام بتحويل الوصف إلى تصميمات تفاعلية جاهزة للتجربة.

ومن أبرز مزايا Stitch الجديدة، لوحة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تدعم التعامل مع النصوص والصور والكود وعناصر الواجهة ضمن مساحة واحدة، إلى جانب “وكيل تصميم” ذكي يفهم سياق المشروع بالكامل، ويقترح تحسينات أو بدائل تصميمية متعددة.

كما تضم المنصة “مدير وكيل” يساعد الفرق على تتبع نسخ التصميم المختلفة، ما يتيح تجربة أفكار متعددة دون فقدان التقدم.

وتقدم الأداة أيضا ميزة التحكم الصوتي، حيث يمكن للمستخدم إصدار أوامر مباشرة مثل “عرض ثلاثة خيارات قائمة” أو “تحويل الشاشة إلى الوضع الداكن”، ليتم تطبيق التغييرات فورا.

إلى جانب ذلك، يربط Stitch بين التصميم والتطوير من خلال إمكانية تصدير الواجهات إلى كود برمجي باستخدام أدوات مثل MCP Server وSDK وAI Studio، كما يقدم تنسيقا جديدا باسم DESIGN.md لإعادة استخدام قواعد التصميم عبر المشاريع المختلفة.

وتتيح المنصة أيضا معاينات تفاعلية فورية بنقرة واحدة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي توليد الشاشة التالية في مسار المستخدم تلقائيا، مما يسرع عملية الاختبار والتطوير.

أما من حيث التوفر، فأوضحت جوجل أن Stitch موجه لفئات واسعة تشمل المصممين المحترفين ورواد الأعمال، وهو متاح حاليا عبر منصة Google Labs كجزء من التجارب الجديدة، دون إعلان رسمي عن نموذج تسعير حتى الآن.