الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق Stitch لتصميم التطبيقات والمواقع خلال دقائق.. واتساب يستعد لخطوة سرية قد تغير قواعد التواصل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بطارية عملاقة وأداء صادم.. وان بلس تكشف موعد إطلاق هاتف OnePlus 15T

تستعد شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق هاتفها الجديد OnePlus 15T في السوق الصينية خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية.

21 لغة بضغطة واحدة.. واتساب يستعد لميزة ستقلب الموازين على آيفون
 

تواصل شركة ميتا Meta، تطوير ميزات جديدة داخل تطبيق واتساب WhatsApp، حيث تعمل حاليا على تقديم نظام متطور للترجمة التلقائية للرسائل، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية.


بضغطة واحدة.. جوجل تطلق Stitch لتصميم التطبيقات والمواقع خلال دقائق
 

تعمل شركة جوجل Google على إعادة تعريف أسلوب تصميم التطبيقات، من خلال دعوتها للمصممين والمطورين لتجربة مفهوم جديد أطلقت عليه اسم “التصميم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي” أو “Vibe Design”، وذلك عبر منصتها المطورة Stitch.


هاتف ثلاثي الطي وجهاز منزلق.. تسريب صادم يكشف ما تخفيه سامسونج
 

تجربة شركة سامسونج Samsung مع الهواتف ثلاثية الطي لم تدم طويلا، إذ يبدو أن هاتفها التجريبي Galaxy Z TriFold، الذي طرح بسعر يقارب 2899 دولارا، يقترب من نهايته بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه.


بعد خسارة مدوية.. أمازون تعود بـ“هاتف الذكاء” لمزاحمة العمالقة
 

تستعد شركة أمازون Amazon، وفق تقارير إعلامية، للعودة إلى سوق الهواتف الذكية في محاولة جديدة لمنافسة عمالقة مثل آبل وسامسونج، بعد إخفاق تجربتها الأولى مع هاتف Fire Phone عام 2014، التي كبدتها خسائر قدرت بنحو 170 مليون دولار.


دردشة بلا رقم.. واتساب يستعد لخطوة سرية قد تغير قواعد التواصل
 

تستعد شركة واتساب WhatsApp، لإطلاق ميزة “أسماء المستخدمين” Usernames على منصتها، في خطوة قد تحدث تحولا كبيرا في طريقة التواصل، من خلال إتاحة المحادثة دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، ما يعزز مستوى الخصوصية لدى المستخدمين.

بطارية ضخمة وشاشة سريعة.. شاومي تكشف عن Redmi 15A 5G

أعلنت العلامة التجارية “ريدمي” المملوكة لشركة شاومي، رسميا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Redmi 15A 5G، المقرر طرحه للبيع يوم 27 مارس المقبل، ليضاف بذلك إلى سلسلة Redmi 15.

تركيزك في خطر.. إشعار واحد من الهاتف يوقف عمل دماغك لـ 7 ثوانٍ

توصلت دراسة حديثة إلى أن إشعارا واحدا من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يعرقل معالجة الدماغ للمعلومات لمدة تصل إلى 7 ثوانٍ تقريبا، مؤثرا بشكل مؤقت على الانتباه والتركيز.


سيطر على جهازك دون لمسه.. طريقة التحكم بـ آيباد عن بعد عبر آيفون

توصلت شركة آبل Apple، إلى تقديم عدة حلول للتحكم عن بعد بأجهزة آيباد، لكنها لا تزال محدودة بسبب سياسات الخصوصية والأمان الصارمة للشركة.

هاتف متوسط بإمكانيات غير متوقعة.. ريلمي تكشف عن Realme P4 Lite 5G

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتفا جديدا ضمن سلسلة P متوسطة المواصفات، وهو Realme P4 Lite 5G، الذي يأتي ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وشهادة متانة عسكرية، وشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز، كل ذلك بسعر أقل من 200 دولار تقريبا.

إيلون ماسك في ورطة قانونية كبرى.. تغريدة قد تكلفه 44 مليار دولار


توصلت محكمة أمريكية إلى أن إيلون ماسك قام بتضليل مستثمري شركة Twitter Inc، عام 2022، حين قلل من قيمة الشركة في محاولة لشراء المنصة بسعر أقل من عرضه الأصلي البالغ 44 مليار دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | احذر تناول الكحك على معدة فارغة.. أضرار تناول الفسيخ والرنجة على الحامل وجنينها

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

بالصور

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد