أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق Stitch لتصميم التطبيقات والمواقع خلال دقائق.. واتساب يستعد لخطوة سرية قد تغير قواعد التواصل

تستعد شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق هاتفها الجديد OnePlus 15T في السوق الصينية خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية.

تواصل شركة ميتا Meta، تطوير ميزات جديدة داخل تطبيق واتساب WhatsApp، حيث تعمل حاليا على تقديم نظام متطور للترجمة التلقائية للرسائل، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

تعمل شركة جوجل Google على إعادة تعريف أسلوب تصميم التطبيقات، من خلال دعوتها للمصممين والمطورين لتجربة مفهوم جديد أطلقت عليه اسم “التصميم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي” أو “Vibe Design”، وذلك عبر منصتها المطورة Stitch.



هاتف ثلاثي الطي وجهاز منزلق.. تسريب صادم يكشف ما تخفيه سامسونج



تجربة شركة سامسونج Samsung مع الهواتف ثلاثية الطي لم تدم طويلا، إذ يبدو أن هاتفها التجريبي Galaxy Z TriFold، الذي طرح بسعر يقارب 2899 دولارا، يقترب من نهايته بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه.



بعد خسارة مدوية.. أمازون تعود بـ“هاتف الذكاء” لمزاحمة العمالقة



تستعد شركة أمازون Amazon، وفق تقارير إعلامية، للعودة إلى سوق الهواتف الذكية في محاولة جديدة لمنافسة عمالقة مثل آبل وسامسونج، بعد إخفاق تجربتها الأولى مع هاتف Fire Phone عام 2014، التي كبدتها خسائر قدرت بنحو 170 مليون دولار.



دردشة بلا رقم.. واتساب يستعد لخطوة سرية قد تغير قواعد التواصل



تستعد شركة واتساب WhatsApp، لإطلاق ميزة “أسماء المستخدمين” Usernames على منصتها، في خطوة قد تحدث تحولا كبيرا في طريقة التواصل، من خلال إتاحة المحادثة دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، ما يعزز مستوى الخصوصية لدى المستخدمين.

أعلنت العلامة التجارية “ريدمي” المملوكة لشركة شاومي، رسميا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Redmi 15A 5G، المقرر طرحه للبيع يوم 27 مارس المقبل، ليضاف بذلك إلى سلسلة Redmi 15.

توصلت دراسة حديثة إلى أن إشعارا واحدا من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يعرقل معالجة الدماغ للمعلومات لمدة تصل إلى 7 ثوانٍ تقريبا، مؤثرا بشكل مؤقت على الانتباه والتركيز.

توصلت شركة آبل Apple، إلى تقديم عدة حلول للتحكم عن بعد بأجهزة آيباد، لكنها لا تزال محدودة بسبب سياسات الخصوصية والأمان الصارمة للشركة.

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتفا جديدا ضمن سلسلة P متوسطة المواصفات، وهو Realme P4 Lite 5G، الذي يأتي ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وشهادة متانة عسكرية، وشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز، كل ذلك بسعر أقل من 200 دولار تقريبا.



توصلت محكمة أمريكية إلى أن إيلون ماسك قام بتضليل مستثمري شركة Twitter Inc، عام 2022، حين قلل من قيمة الشركة في محاولة لشراء المنصة بسعر أقل من عرضه الأصلي البالغ 44 مليار دولار.