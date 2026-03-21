قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة الظل.. موسكو تعرض كبح تعاونها مع طهران مقابل تخلي واشنطن عن كييف
السيدة انتصار السيسي تهنئ أمهات مصر بمناسبة عيد الأم
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة ديمونا والبحر الميت
نائبة في عيد الأم: كل امرأة معطاءة تستحق لقب الأم المثالية
عناق يكسر البروتوكول في البيت الأبيض.. رئيسة وزراء اليابان تُفاجئ ترامب أمام العالم
إلتشي يحقق الفوز امام ريال مايوركا في الدوري الإسباني
مصرع 14 وإصابة العشرات في حريق مروع داخل مصنع بكوريا الجنوبية
سقوط جديد لليفربول في غياب محمد صلاح.. برايتون يعمّق جراح الريدز بالبريميرليج
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن جوريون في تل أبيب
الحرس الثوري يقود إعادة هيكلة حزب الله عقب المواجهة مع إسرائيل
52.29 جنيهًا سعر الدولار في السوق الرسمية ثاني أيام عيد الفطر
كاظم الساهر يهنئ والدتى بعيد الأم.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيطر على جهازك دون لمسه.. طريقة التحكم بـ آيباد عن بعد عبر آيفون

التحكم في جهاز آيباد عن بعد من آيفون
شيماء عبد المنعم

توصلت شركة آبل Apple، إلى تقديم عدة حلول للتحكم عن بعد بأجهزة آيباد، لكنها لا تزال محدودة بسبب سياسات الخصوصية والأمان الصارمة للشركة. 

فالتحكم الكامل عن بعد في آيباد، وخصوصا عبر الإنترنت، ليس بسيطا كما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر، إلا أن هناك طرقا للحصول على تحكم جزئي ضمن نفس شبكة Wi-Fi.

كيفية التحكم في جهاز آيباد عن بعد من آيفون

 

كانت شركة آبل قد أعلنت عن مجموعة واسعة من ميزات الوصول Accessibility عبر أجهزتها المختلفة، والتي تهدف لتسهيل الاستخدام لجميع المستخدمين، من بين هذه الميزات إمكانية التحكم عن بعد في آيباد باستخدام آيفون، حيث يمكن تنفيذ العديد من الإجراءات بنقرة واحدة بدل السحب على الشاشة، وفيما يلي طريقة التحكم بالجهاز وما يمكن القيام به:

طريقة التحكم بـ آيباد عن بعد عبر آيفون

1. تأكد من اتصال كلا الجهازين بنفس شبكة Wi-Fi.
2. افتح تطبيق الإعدادات على آيفون.
3. ضمن قسم إمكانية الوصول Accessibility، اختر التحكم بالأجهزة القريبة Control Nearby Devices.
4. ستظهر قائمة بجميع أجهزة آبل التي يمكن التحكم بها.
5. اضغط على اسم الجهاز الذي تريد التحكم فيه وابدأ الاستخدام.

تذكر يجب تسجيل الدخول على كلا الجهازين بنفس حساب آبل لتفعيل هذه الميزة.

طريقة التحكم بـ آيباد عن بعد عبر آيفون

ماذا يمكنك فعله بالتحكم عن بعد


- فتح الشاشة الرئيسية (Home Screen)
- فتح قائمة المهام المتعددة (Multitasking)
- فتح مركز الإشعارات (Notification Center)
- فتح مركز التحكم (Control Center)
- استدعاء Siri

كما تتضمن أدوات التحكم بالوسائط:

- تشغيل/إيقاف مؤقت 
- الانتقال إلى المسار السابق (Previous Track)
- الانتقال إلى المسار التالي (Next Track)
- رفع الصوت (Volume Up)
- خفض الصوت (Volume Down)

وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل أساسي للتفاعل مع الوسائط عندما تكون بعيدا عن جهاز آيباد.

تسهيل الوصول للميزة عبر اختصار


- اذهب إلى Settings > Accessibility > Accessibility Shortcut.
- اختر الميزة التي تريد الوصول إليها بسرعة، مثل Control Nearby Devices.
- إذا اخترت ميزة واحدة فقط، سيتم تفعيلها أو إيقافها مباشرة عند استخدام الاختصار.
- يمكنك تفعيل أو إيقاف الميزة بالنقر على الزر الجانبي ثلاث مرات.

بالإضافة إلى هذه الوظيفة، يأتي أحدث إصدار من نظام آبل iOS بالعديد من المزايا الجديدة، بما في ذلك بعض الميزات المخفية التي يمكن أن تغير طريقة استخدامك لـ آيفون، سواء كان الجهاز نموذجا قديما أو ضمن سلسلة iPhone 17 الأحدث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

