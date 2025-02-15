«سيدات يد الأهلي» يواجه الجزيرة في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، فريق الجزيرة، اليوم السبت، ضمن بطولة الدوري.



وتقام المباراة على صالة ميت عقبة في الثانية ظهرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

ودخل فريق سيدات يد الأهلي، معسكرا مغلقا أمس الجمعة، استعدادا للمباراة بعدما خاض الفريق مرانه الأخير، والذي شهد تركيزا كبيرا علي الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز .



ويعقد محمد عادل المدير الفني، جلسة مع اللاعبات قبل المباراة لمراجعه التعليمات الفنية والدور المكلف به كل لاعبة .



وفاز فريق سيدات اليد بالأهلي، في المباراة الماضية على الزمالك، بنتيجة 28-22 ضمن منافسات بطولة الدوري.