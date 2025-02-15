سرطان القولون.. 3 أعراض تحسم الإصابة بالمرض

اصابة الشخص بمرض السرطان ، بكافة أنواعه من الأمور التي ربما تغير حياة الأشخاص، والإكتشاف المبكر للإصابة بالسرطان من الأمور التي تساهم بشكل كبير في نسبة العلاج بشكل كبير .

أعراض شهيرة لسرطان القولون

وقالت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشوراً لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” إن هناك 3 أعراض شهيرة تدل علي الإصابة بسرطان القولون والتي تتمثل في التالي :-

ظهور دم في البراز .

إمساك .

نقص حاد في الحديد

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الكشف المبكر علي السرطان بكافة انواعه ضمن المبادرة الرئاسية للكشف وعلاج السرطان ، من الأمور التي تعطي نتائج ايجابية كبيرة في رحلة العلاج .

ودعت الوزارة المواطنين للكشف المبكر عن السرطان ضمن المبادرة الرئاسية التي تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين سواء الكشف أو العلاج.

الزوائد اللحمية في القولون هي أورام تشبه النتوءات الصغيرة، تتشكل على البطانة الداخلية للقولون أو المستقيم، وهي عادة غير ضارة، ولكن بعض الأنواع يمكن أن تتحول إلى سرطان القولون بعد سنوات عديدة، يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإزالة الزوائد اللحمية في القولون عندما يجدونها أثناء تنظير القولون الروتيني.

الزوائد اللحمية في القولون هي أورام تشبه النتوءات الصغيرة، تتشكل على البطانة الداخلية للقولون أو المستقيم، وهي عادة غير ضارة، ولكن بعض الأنواع يمكن أن تتحول إلى سرطان القولون بعد سنوات عديدة، يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإزالة الزوائد اللحمية في القولون عندما يجدونها أثناء تنظير القولون الروتيني.

ما هي أعراض زوائد القولون؟

لا تسبب أغلب أورام القولون الحميدة، والعديد من سرطانات القولون والمستقيم، أي أعراض، ​​ولهذا السبب فإن الفحص - اختبار الأمراض قبل ظهور الأعراض - مهم للغاية، وعادةً، بحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، يكون الورم الحميد قد تحول بالفعل إلى سرطان.

علامات نزيف القولون والمستقيم، إذا كنت تعاني من زوائد في القولون، فقد تلاحظ وجود دم، قد لا يكون النزيف البطيء مرئيًا، ولكن بعد فترة، قد تشعر به.

قد تصاب بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، والذي يسبب آثارًا جانبية مثل الضعف والتعب .

ما مدى خطورة زوائد القولون؟

يمكن أن تكون أورام القولون الحميدة خطيرة بسبب احتمالية تحولها إلى سرطان، لكن معظم الأورام الحميدة لا تتحول إلى سرطان عندما يتم اكتشافها، وقد تتحول بعضها إلى سرطان بمرور الوقت إذا تُركت دون علاج، يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإزالتها عندما يجدونها لمنع حدوث ذلك.