محافظ المنيا يقود حملة مرورية مفاجئة على طريق القاهرة – أسوان الزراعي

في إطار حملاته المستمرة لمتابعة الحالة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حملة مرورية مفاجئة على طريق القاهرة – أسوان الزراعي، لرصد المخالفات وضبط المركبات غير الملتزمة بقوانين السير.

وخلال الجولة، تمكنت الحملة من ضبط عدد من سيارات الربع نقل التي تقوم بنقل المواطنين رجالاً وأطفالا و نساء بشكل غير آمن وبطريقة غير قانونية، مما يعرض حياتهم للخطر.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط المروري، والحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تعرض الأرواح للخطر.

كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المخالفة، مع التأكيد على أهمية التزام السائقين بالقواعد المرورية واستخدام وسائل النقل الآمنة والمصرح بها.

وخلال الحملة، تحدث المحافظ مع المواطنين وناشدهم عدم استخدام السيارات ربع النقل حفاظا على ارواحهم لأنها سيارات غير امنة وغير مرخصة بنقل الركاب.

كما حرص على توفير سيارات ميكروباص حتى يتمكن الركاب من استكمال طريقهم والوصول إلى وجهتهم.

وشدد كدواني على أن المحافظة مستمرة في تكثيف الرقابة على الطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والحد من الحوادث المرورية، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز السلامة على الطرق السريعة والزراعية.

كان المحافظ قد أصدر قرارا بمد فترة التقديم لترخيص سيارات ميكروباص على مستوى قرى و مراكز المحافظة حتى نهاية فبراير الجارى ليتمكن اصحاب السيارات ربع النقل للانضمام إلى منظومة الاستبدال بميكروباصات 14 راكبا.