الصحة: عيادات متنقلة لتقديم الدعم للمصابين من غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إننا نقدم دعما كبيرا للأشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال الخطة التي تبنتها الحكومة ودعم الرئيس السيسي.



وأضاف خالد عبدالغفار، خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”، أن جولة اليوم تهدف للاطمئنان على الدعم المقدم لأهالي غزة، موضحا: لدينا عيادات متنقلة لتقديم الدعم للمصابين من غزة.



وأوضح أنه تم نقل كميات كبيرة من الأدوية والمعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، منوها بأنه يتم تقييم الحالات القادمة من غزة وتحويلها إلى المستشفيات على حسب حالة الإصابة.



