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ريال مدريد يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام أوساسونا بالدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
القسم الرياضي

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام نظيره أوساسونا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الثلاثي الهجومي براهيما دياز وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي في الخط الأمامي.

وجاء هدف ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 15، فيما تعادل أوساسونا في الدقيقة 58 عن طريق أنتي بوديمير من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة 38، حصول جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، تشواميني، أسينسيو، فران جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق أوساسونا في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

الدوري الإسباني ريال مدريد مبابي أوساسونا بيلينجهام فينيسيوس جونيور

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