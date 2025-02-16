صني في المقدمة .. ترتيب مبيعات السيارات بالسوق المصري

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك" عن تفاصيل جديدة تتعلق بمبيعات السيارات الصغيرة في مصر خلال العام 2024، مسلطًا الضوء على أكثر السيارات الصغيرة التي حققت مبيعات بارزة خلال العام.

ويوضح التقرير أن السوق المصري شهد إقبالًا كبيرًا على عدد من السيارات الصغيرة التي لاقت استحسانًا من قبل المستهلكين، مما يعكس تفضيلاتهم في هذه الفئة من السيارات، إلى جانب فئات اخرى ابرزها السيارات الرياضية.

ترتيب مبيعات السيارات الصغيرة في مصر لعام 2024

تصدرت نيسان صني قائمة السيارات الصغيرة الأكثر مبيعًا في مصر خلال العام 2024، حيث حققت مبيعات وصلت إلى 12,175 سيارة، ما يعادل 54% من إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة في السوق.

وجاءت هيونداي أكسنت RB في المركز الثاني من المبيعات بعدد 5,516 سيارة، محققة حصة سوقية بلغت 25%، أما في المركز الثالث فقد سجلت MG5 والتي تعد ارخص سيارة من العلامة الصينية مبيعات وصلت إلى 1,757 سيارة، بحصة سوقية تقدر بـ 8%.

وسجلت رينو تاليانت المركز الرابع بمبيعات بلغت 906 سيارات بحصة 4%، تلتها سوزوكي بالينو التي حققت مبيعات 595 سيارة بحصة 3% في المركز الخامس.

وحقق طراز سوزوكي سويفت مبيعات بعدد 359 سيارة وحصة 2%، و 267 سيارة وحصة 1% للسيارة بايك U5 بلس، وعدد 244 سيارة بحصة 1% للسيارة سوزوكي سياز، و184 سيارة بحصة أقل من 1% لسيارات سوزوكي ديزاير، وجاءت مبيعات ميتسوبيشي أتراج بعدد 167 سيارة وحصة أقل من 1%.