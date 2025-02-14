سيارة يابانية موفرة للوقود أوتوماتيك هاي لاين| صور

يضم السوق المصري الكثير من العلامات اليابانية، والتي تتنوع من ناحية السعر والمواصفات الفنية، بالاضافة إلى التصميم الهيكلي، سواء من الفئة الرياضية أو الكروس اوفر، أو فئة الهاتشباك، والسيدان المدمجة.

وتعد السيارة سوزوكي ديزاير من أشهر السيارات من تلك الفئة التي طرحت في مصر، وتضم هذه السيارة باقة من التجهيزات منها، نوافذ ومرايات كهربائية، قفل مركزي للأبواب، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سوزوكي ديزاير

حصلت السيارة سوزوكي ديزاير على زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إنذار مانع للسرقة، حساسات ركن خلفية.

سوزوكي ديزاير

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي ديزاير

تستمد السيارة سوزوكي ديزاير قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 85 حصانا، و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

سوزوكي ديزاير

تعتمد السيارة سوزوكي ديزاير على تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية "قياسيًا"، واستهلاك للوقود بنسبة 5.5 لتر/100 كيلومتر.

سعر السيارة سوزوكي ديزاير في سوق المستعمل

ظهرت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بقيمة قدرها 600 ألف جنيه، وبحالة الفبريكا من الداخل والخارج، ضمن فئة هاي لاين الاعلى تجهيزًا.

سوزوكي ديزاير

وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، من ناحية القدرات الميكانيكية والهيكل، بالاضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.