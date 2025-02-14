نيو الصينية تكشف النقاب عن أحدث سياراتها الكهربائية "بحجم صغير" .. صور

تواصل نيو الصينية من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بعد أن كشفت النقاب رسمياً عن النسخة الجديد كلياً صاحبة اللقب Firefly.

القدرات الفنية للسيارة نيو Firefly الجديدة

تعتمد السيارة نيو Firefly على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 105 كيلووات أي ما يعادل 143 حصانا، مع مدى للسير يبلغ 300 كيلومتر للشحنة الواحدة.

نيو Firefly

تصميم وتجهيزات السيارة نيو Firefly

تأتي السيارة نيو Firefly بوزن إجمالي يبلغ 1.492 كيلوجرام، بينما تقدم بأبعاد خارجية بلغت 4.003 مم للطول الكلي، وعرض إجمالي يبلغ 1.781 مم، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.615 مم، بينما يصل الارتفاع الكلي للسيارة إلى 1.557 مم.

نيو Firefly

تحتوي السيارة على مقصورة داخلية تتسع إلى 5 أفراد، وبمظهر عصري يتناسب مع مفهوم السيارة، حيث تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، لعرض التطبيقات الذكية والخرائط، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، شاحن للهواتف، لوحة عدادات، مكيف هواء اوتوماتيكي.

نيو Firefly

وحصلت السيارة نيو Firefly من الخارج على تصميم مميز يضم جنوط رياضية، واجهة ذات 3 مصابيح أمامية بشكل دائري واضاءة LED، مقابض مخفية للأبواب، سبويلر باللون الاسود اللامع مثبت أعلى الزجاج الخلفي الذي يعتمد على مفهوم انسيابي من ناحية التصميم.