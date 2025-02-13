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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة فيات هاتشباك "فبريكا" بسعر 150 ألف جنيه .. سوق المستعمل

فيات باليو
فيات باليو
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من سيارات فيات، والتي تختلف من ناحية الموديل والتجهيزات، بالإضافة إلى عناصر التصميم، بين السيدان والرياضية وأيضا فئة الهاتشباك. 

وتعد السيارة فيات باليو واحدة من أشهر سيارات العلامة الإيطالية التي طرحت في مصر، مع تصميم الهاتشباك الشهير والمفضل لدى الكثير، نسبة إلى الابعاد الخارجية المتقاربة نسبياً والتي تتيح أفضلية الاصطفاف والحركة مقارنة ببعض التصميمات الاخرى.

فيات باليو

وظهرت السيارة فيات باليو في السوق المصري للسيارات المستعملة ضمن موديلات 2005، بحالة الفبريكا من الداخل، بالإضافة إلى بعض الأجزاء الخارجية، وبسعر يبلغ 150 ألف جنيه. 

فيات باليو

وننصح دوماً المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بمراجعة متوسط اسعار السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة، بالإضافة إلى إجراء عملية الفحص الفني الشامل للتأكد من الحالة العامة للسيارة.

فيات باليو

تجهيزات ومواصفات السيارة فيات باليو 

زودت السيارة فيات باليو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 85 حصانا، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات يدوي خماسي النقلات، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

فيات باليو

دعمت السيارة فيات باليو بمكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي بحسب الفئة، ونظام صوتي ترفيهي ومكبرات صوتية،  وعجلة قيادة باور، مرايات جانبية بتحكم يدوي، مفتاح ريموت معدل.

فيات باليو

تعتمد السيارة فيات باليو على عجلات 13 بوصة، ونسبة طول كلي بحوالي 3740 مم، وعرض يبلغ 1620 مم، و1440 مم للارتفاع، وقاعدة عجلات بطول 2370 مم.

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