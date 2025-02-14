بقوة 635 حصاناً .. تعديلات مميزة لسيارة جاجوار الخارقة

كشفت اردين الألمانية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن أحدث أعمالها والتي اعتمدت على النسخة المميزة جاجوار F-Type P575، والتي جاءت بلقب جديد هو AJ23 RS.

الترقيات الفنية لسيارة جاجوار F-Type P575

قامت اردين الألمانية بإجراء حزمة من الترقيات للسيارة جاجوار F-Type P575، والتي تعتمد على محرك ثماني الاسطوانات V8، بقوة قدها 575 حصانا، لترتفع القوة الإجمالية إلى 635 حصانا.

جاجوار F-Type P575 المعدلة

كما عملت على زيادة العزم الأقصى للدوران ليصل إلى 760 نيوتن متر، وتقدم السيارة بمحرك اخر قوة 703 حصانا و 873 نيوتن متر من عزم الدوران للاصدارات الخاصة بالسباقات.

جاجوار F-Type P575 المعدلة

تصميم مميز لسيارة جاجوار المعدلة

جاءت السيارة المعدلة بمظهر اكثر رياضية، بعد أن دعمت بعدد من اللمسات المصنوعة من ألياف الكربون، والاشرطة العريضة التي تزين غطاء المحرك وبعض المناطق الخاصة بالهيكل الخارجي.

جاجوار F-Type P575 المعدلة

وتأتي سيارة جاجوار F-Type P575 المعدلة أو صاحبة اللقب AJ23 RS بمقدمة ذات شبكات سوداء متعددة الفتحات، وصادم أمامي مزود بدعامات ارضية والتي تتوافق مع العتبات الجانبية بلمسات اقرب للون الأصفر.

جاجوار F-Type P575 المعدلة

وترتكز السيارة على جنوط كبيرة الحجم بتصميم هندسي متعدد الاضلاع وباللون الاسود ايضا، بالإضافة إلى صادم خلفي معاد تصميمة بناشر جديد، وسبويلر خلفي رياضي يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومنظومة عادم ثنائية مزدوجة بمفهوم رباعي المخارج.