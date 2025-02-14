قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14-2-2025
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟
هل فاتتك ليلة النصف من شعبان بأذان الفجر؟.. لديك فرصة
تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب هذه المناطق
ليلة النصف من شعبان.. النبي أوصى باغتنامها بهذا الدعاء
الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل
لماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟
أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الجمعة
شمامسة جدد بمطاي على يد الأنبا جوارجيوس .. صور
آخر تحديث لسعر أغلى جرام ذهب اليوم 14-2-2025
أفضل 100 دعاء في ليلة النصف من شعبان تجمع لك الأرزاق.. صحة ومال وبنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات نيسان كيكس 2025 في السوق العالمي .. صور

نيسان كيكس موديل 2025
نيسان كيكس موديل 2025
صبري طلبه

تواصل نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد طرح السيارة "كيكس" موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة الرياضية، وتقدم السيارة عبر 5 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 21,830 دولار أمريكي.

القدرات الفنية للسيارة نيسان كيكس موديل 2025

تعتمد السيارة نيسان كيكس موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 141 حصانا، و190 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء X-Tronic CVT، وبتقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات.

نيسان كيكس موديل 2025

تجهيزات السيارة نيسان كيكس موديل 2025 

تضم السيارة نيسان كيكس موديل 2025 مجموعة من التجهيزات تتضمن، جنوط رياضية تتراوح بين 16 و19 بوصة، فتحة سقف بانوراما، مصابيح بتقنية LED، سوبلر خلفي، مرايات جانبية كهربائية، مستشعرات حركة، كاميرا للمتابعة.

نيسان كيكس موديل 2025

زودت نيسان كيكس موديل 2025 بشاحن لاسلكي للهواتف، شاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 12.3 بوصة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، لوحة عدادات قياس 12.3 بوصة، نظام صوتي ترفيهي من طراز BOSE يتكون من 6 مكبرات، مكيف هواء أوتوماتيكي.

نيسان كيكس موديل 2025

تضم السيارة باقة من تقنيات الحماية منها، الكشف عن النقاط العمياء، التحذير من مغادرة المسار، كاميرا الرؤية المحيطية 360 درجة، فرامل الطوارئ الأمامية الذكية، وسائد هوائية تصل إلى 6 AIRBAGS، مساعد الضوء العالي، تقنية التعرف على إشارات المرور، و مساعد انتباه السائق.

نيسان كيكس موديل 2025

أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2025 في السوق العالمي 

تبدأ أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2025 في السوق العالمي من 21,830 إلى 27,680. 

نيسان كيكس نيسان كيكس أسعار نيسان كيكس أسعار نيسان كيكس عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

ليلة النصف من شعبان

4 ركعات في ليلة النصف من شعبان.. تقضي حوائجك وتغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات

مصطفي مدبولي

بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان

الإيجار القديم

3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع "المركزي"

ترشيحاتنا

جامعة الدول

أيمن أبو عمر: الاتحاد والتماسك الداخلي ضرورة لمواجهة التحديات

ترامب

الهند ترحب بخطوات ترامب لاستعادة السلام بين روسيا وأوكرانيا

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف جنوب البلاد

بالصور

تيلدا سوينتون تهاجم سياسة التهجير أثناء تكريمها بالدب الذهبي في مهرجان برلين

تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون

ليه لازم تشتري العرقسوس في طلبات رمضان

العرقسوس
العرقسوس
العرقسوس

دينا والشرنوبي وإدوارد.. نجوم "إش إش" يكشفون تفاصيل المسلسل قبل عرضه في رمضان

مسلسل إش إش
مسلسل إش إش
مسلسل إش إش

فيديو

لطيفة

بمناسبة عيد الحب .. لطيفة تغني لتونس "ونحبك" وترفض الاحتفال بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد