أسعار ومواصفات نيسان كيكس 2025 في السوق العالمي .. صور

تواصل نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد طرح السيارة "كيكس" موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة الرياضية، وتقدم السيارة عبر 5 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 21,830 دولار أمريكي.

القدرات الفنية للسيارة نيسان كيكس موديل 2025

تعتمد السيارة نيسان كيكس موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 141 حصانا، و190 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء X-Tronic CVT، وبتقنيات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات.

نيسان كيكس موديل 2025

تجهيزات السيارة نيسان كيكس موديل 2025

تضم السيارة نيسان كيكس موديل 2025 مجموعة من التجهيزات تتضمن، جنوط رياضية تتراوح بين 16 و19 بوصة، فتحة سقف بانوراما، مصابيح بتقنية LED، سوبلر خلفي، مرايات جانبية كهربائية، مستشعرات حركة، كاميرا للمتابعة.

نيسان كيكس موديل 2025

زودت نيسان كيكس موديل 2025 بشاحن لاسلكي للهواتف، شاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 12.3 بوصة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، لوحة عدادات قياس 12.3 بوصة، نظام صوتي ترفيهي من طراز BOSE يتكون من 6 مكبرات، مكيف هواء أوتوماتيكي.

نيسان كيكس موديل 2025

تضم السيارة باقة من تقنيات الحماية منها، الكشف عن النقاط العمياء، التحذير من مغادرة المسار، كاميرا الرؤية المحيطية 360 درجة، فرامل الطوارئ الأمامية الذكية، وسائد هوائية تصل إلى 6 AIRBAGS، مساعد الضوء العالي، تقنية التعرف على إشارات المرور، و مساعد انتباه السائق.

نيسان كيكس موديل 2025

أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2025 في السوق العالمي

تبدأ أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2025 في السوق العالمي من 21,830 إلى 27,680.