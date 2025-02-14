أخبار السيارات| سيارة فيات هاتشباك "فبريكا" بسعر 150 ألف جنيه.. أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعًا "بالأسعار"

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة، وتقارير عن أبرز السيارات الرياضية في السوق المصري.

سيارة فيات هاتشباك "فبريكا" بسعر 150 ألف جنيه .. سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من سيارات فيات، والتي تختلف من ناحية الموديل والتجهيزات، بالإضافة إلى عناصر التصميم، بين السيدان والرياضية وأيضا فئة الهاتشباك.

أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعًا في مصر .. بالأسعار

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن إجمالي السيارات الأكثر مبيعًا خلال العام الماضي، وذلك عن الفئة الرياضية التي تنتمي إلى طرازات الكورس أوفر.

ستروين تقدم C4 X الرياضية الجديدة .. كم سعرها عالميًا ؟

كشفت ستروين الفرنسية عملاق تصنيع السيارات، عن أحدث إصدارات النسخة C4 X، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات التقنية، إلى جانب القدرات الفنية أيضًا، والتي تتضمن تقنيات المحركات الكهربائية أو المنظومة الهجينة.

سعر أرخص سيارة من تويوتا اليابانية في مصر | سوق المستعمل

قدمت تويوتا اليابانية ورائدة صناعة السيارات، مجموعة ضخمة من سياراتها داخل السوق العالمي والمحلي، تتنوع من حيث القدرات الفنية والموديلات وعناصر التصميم الداخلي والخارجي.