بتقنيات هجينة .. تويوتا تقدم ياريس كروس الجديدة كليًا | صور

تواصل تويوتا اليابانية من تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن السيارة الجديدة يارس كروس، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع مظهر مميز وباقة من التقنيات الحديثة أبرزها النظام الهجين.

القدرات الفنية للسيارة ياريس كروس الجديدة

زودت السيارة ياريس كروس الجديدة بنظام الدفع الهجين، يتمثل في محرك سعة 1500 سي سي "بنزين"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 96 كيلووات أي ما يعادل 130 حصانا، وقوة اخرى قدرها 85 كيلووات 116 حصانا لنظام الدفع الهجين، وعزم أقصى للدوران 185 نيوتن متر.

تويوتا ياريس كروس

السرعة القصوى وتسارع السيارة ياريس كروس

تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 170 كيلومتر في الساعة، أما عن معدلات التسارع فيمكن للسيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.7 ثانية.

تويوتا ياريس كروس

تجهيزات وتصميم السيارة تويوتا ياريس كروس

دعمت السيارة تويوتا ياريس كروس كاشف التصادم، نظام التحكم في السرعة، وسائد هوائية للحماية، المكابح الاضطرارية، شاشة Head-up، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة قياسها 12.3 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم أوامر التحكم الصوتي، مكيف هواء أوتوماتيكي، مرايات كهربائية، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

تويوتا ياريس كروس

أما عن تصميم السيارة فجاءت بمصابيح حادة، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب، أقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4.18 بوصة، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 397 لتر.