أرخص سيارة هيونداي "كسر زيرو" 2025

يضم السوق المصري عددا كبيرا ومتنوعا من سيارات هيونداي الكورية، تختلف من ناحية التجهيزات الفنية والتقنيات المستخدمة، أو من الناحية السعرية، بالاضافة إلى التصميمات الهيكلية منها عائلة السيدان المعروفة.

وتعتبر السيارة هيونداي أكسنت RB من أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، واكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى انتمائها للفئة الاقتصادية، بالاضافى إلى المساحة الداخلية التي تتسع إلى 5 مقاعد وتمتعها بجانب كبير من الاعتمادية.

هيونداي اكسنت RB

وظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، ضمن موديلات 2025، وبسعر يبلغ 860 ألف جنيه للفئة DAB ABS PLUS.

وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة أو حتى بمفهوم "كسر الزيرو"، بأهمية الفحص الفني الشامل، بالاضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار في السوق.

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة هيونداي اكسنت RB

تستمد السيارة هيونداي اكسنت RB قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع عزم دوران 156 نيوتن متر، وقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

هيونداي اكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي اكسنت RB بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء، 4 نوافذ كهربائية، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي، إضاءة داخلية، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، زجاج خلفي مظلل.

وتقدم السيارة هيونداي اكسنت RB بأبعاد خارجية بلغت 1705 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1455 مم، مع نسبة طول كلي تقدر بحوالي 4370 مم، وقاعدة عجلات بطول 2570 مم، و147 للخلوص الارضي.