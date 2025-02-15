حفيدة زكي رستم: كان يعيش في شقته بعمارة يعقوبيان

قالت نيفين رستم، حفيدة الفنان الراحل زكي رستم، إنه كان يعيش في شقته داخل عمارة يعقوبيان الشهيرة بمنطقة وسط البلد.

وأوضحت نيفين رستم، في لقاء خاص مع الإعلامية آية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعد وفاة زكي رستم، قام عمها الراحل عمر وأولاده بالسكن في ذات الشقة، وكانت تذهب بصحبة أسرتها لزيارتهم في المناسبات، ومشاهدة مقتنيات جدها الراحل، مثل ملابسه واكسسواراته التي كان يستخدمها في التمثيل.

وأضافت حفيدة زكي رستم، أن بعد 8 سنوات من رحيل زكي رستم، قام صاحب الشقة بعمارة يعقوبيان، بمطالبة عمها عمر بترك الشقة لأنه لا يستحق السكن فيها قانونًا، قائلة: "صاحب الشقة قال لعمي اترك الشقة لأنها كانت ايجار قديم، وحاول معه بالسماح له بالاستمرار بالسكن فيها نظرًا لأن زكي رستم خاله، ولكنه رفض؛ لأنه ليس ابنه أو أخوه".

وتابعت نيفين رستم، أن مقتنيات زكي رستم لا يزال يتواجد بعضها، ومنها العصا التي كان يستخدمها الباشوات و الحكمدار، ومأمور الشرطة، وكانت توضع أسفل الإبط كنوع من الوقار.