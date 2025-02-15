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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025 .. أشرف زكي يروج لمسلسله أهل الخطايا

أشرف زكي
أشرف زكي
تقى الجيزاوي

شارك الفنان أشرف زكي البوستر الترويجي لشخصيته ضمن أحداث مسلسله “أهل الخطايا” والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.

ونشر أشرف زكي البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام،  وجاء بتعليق: “بسم الله توكلنا على الله انتظرونا فى رمضان ٢٠٢٥ مع المخرج المبدع رؤوف عبد العزيز”.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، وتأليف كل من المؤلفين أحمد أنور و محمد عبد القوي ، إخراج رؤوف عبد العزيز.

 

القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل أهل الخطايا

وتعاقد بشكل رسمى على المشاركة في بطولة المسلسل بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى،  سارة درزاوى،  دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا الي جانب مجموعة  من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

المشاهد الأولى من مسلسل أهل الخطايا

وكان المخرج رؤوف عبد العزيز، بدأ تصوير المشاهد الأولى من المسلسل، برفقة أبطال المسلسل كل من النجم جمال سليمان والنجمة سوسن بدر ومحمد ثروت وأحمد فهيم، وإسلام جمال وفرح الزاهر و مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ويتم تصوير العمل بشكل شبه يومي تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2025، حيث وضع المخرج رؤوف عبد العزيز جدول زمني للانتهاء من تصوير في الأيام الأولى من رمضان، وجاء التصوير بعد تحضيرات مكثفة استمرت على مدار الأشهر الماضية حيث دخل فريق العمل التصوير بعد كتابة السيناريو كاملا وانتهاء كافة البروفات والمعاينات.

 

قصة مسلسل أهل الخطايا

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة  عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.

اللافت في الأمر هو أن مسلسل الطاووس، الذي جمع جمال سليمان مع رؤوف عبد العزيز ، قبل نحو ثلاثة سنوات، كان مستوحى من جريمة حقيقة أيضا وحقق نجاح كبير فور عرضه عام 2021، كما لفت الأنظار الفترة الماضية بسبب قضية مخدر إغتصاب الفتيات التى أشار إليها المسلسل . 

أشرف زكي أهل الخطايا أبطال مسلسل أهل الخطايا

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