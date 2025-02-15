كامل الوزير موجهًا الشكر لـ أبو العينين: مصنع ألدورادو قلعة صناعية عالمية

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه يتم عقد اجتماع أسبوعي مع المستثمرين في كل محافظات، موضحًا أن هناك رغبة لدى الوزارة في عقد اجتماعات وزيارات للمستثمرين والمصانع وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، كلمة وزير النقل، أثناء افتتاح مصنع الدورادو أحد مصانع مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد القلاع الصناعية في مصر، والشرق الأوسط لإنتاج السيراميك والبورسلين.

وتابع: « تم عقد اجتماع مع مستثمري السويس في مصنع مصنع الدورادو أحد مصانع مجموعة سيراميكا كليوباترا، ولا يوجد داعي لاستيراد البورسلين أو السيراميك لأنه يوجد لدينا مصانع علي أعلي مستوي».

وأوضح كامل الوزير ،أن مصنع ألدورادو أحد مصانع مجموعة سيراميكا كليوباترا سيساهم في توفير البورسلين بالمقاسات العالمية، وبتصميمات على أعلى مستوى، ويمتلك معمل بأحدث التقنيات العالمية»

وأشار الوزير إلى أن مصنع ألدورادو أحد مصانع مجموعة سيراميكا كليوباترا ينتج بورسلين بمواصفات عالمية، حيث ينتج حاليا 5 مليون متر مربع من البورسلين، وسيساهم في تقليل استيراد مصر للبورسلين.

ولفت وزير الصناعة إلى أن هناك عماله غير مباشرة مرتبطة بمصنع الدورادو أحد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا، موجهًا الشكر للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والمهندس طارق أبو العينين على هذا الصرح الكبير .

وقال إن العاملين في مصنع الدورادو أكدوا حبهم الشديد لـ مصنع الدورادو أحد مصانع مجموعة سيراميكا كليوباترا، مشددًا على أهمية العمل حتى يتوقف الاستيراد ونوفر كل احتياجاتنا.