رئيس الوزراء البريطاني يطالب بدور أوروبي أكبر داخل «الناتو»

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت أن أوروبا "يجب أن تتولى دورًا أكبر في حلف شمال الأطلسي" (ناتو) وأن تعمل مع الولايات المتحدة "لتأمين مستقبل أوكرانيا".

وجاءت تعليقات ستارمر قبيل اجتماع متوقع لزعماء أوروبيين في باريس الاثنين، رغم أن فرنسا لم تؤكد عقد الاجتماع حتى الآن.

وقال مسئول بريطاني مطّلع على الأمر لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته إن ستارمر سيحضر اللقاء إذا أقيم.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني في بيان "هذه لحظة فريدة من نوعها بالنسبة لأمننا القومي، إذ نتعامل مع واقع العالم اليوم والتهديد الذي نواجهه من روسيا" وفق تعبيره.

وتابع "من الواضح أن أوروبا يجب أن تتولى دورا أكبر في حلف شمال الأطلسي بينما نعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مستقبل أوكرانيا ومواجهة التهديد الذي تمثله لنا روسيا".

وأشار ستارمر، الذي من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن قريبا، إلى أن المملكة المتحدة "ستعمل على ضمان بقاء الولايات المتحدة وأوروبا معا".

وتابع قائلا: "لا يمكننا أن نسمح لأي انقسامات في التحالف أن تصرف انتباهنا عن الأعداء الخارجيين الذين نواجههم".

وجاءت تعليقات كير ستارمر بعد أن حذّر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الجمعة من أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي لأنها لا تستطيع أن تفترض أن وجود القوات الأمريكية في القارة "سيستمر إلى الأبد".

كما تأتي هذه التطورات فيما يسعى الزعماء الأوروبيون إلى فرض حضورهم على طاولة المحادثات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.