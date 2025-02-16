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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تسعى لاستعادة أكبر عدد من الأسرى الأحياء مقابل فلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف تقرير صحفي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل جاد لإعادة أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ، وذلك في خطوة قد تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبار. 

ووفقا للصحيفة تأتي هذه المساعي في ضوء معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية لعدد من الأسري، مما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار بتوسيع دائرة المرحلة الأولى لتشمل هؤلاء الأسرى الأحياء.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، إن الهدف هو إنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة، وذلك في إطار تهدئة التوترات والضغط الداخلي المستمر.

إسرائيل حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الإسرائيليين صفقة تبادل الأسرى

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