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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قياديات مصريات .. 3 سيدات يتصدرن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية

سيدات مصر
سيدات مصر
أمينة الدسوقي

ضمت قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي بنسختها الأولى 3 سيدات مصريات حيث تستعرض القائمة أكثر السيدات تأثيرا في المناصب القيادية للمؤسسات الحكومية والعالمية، مع استثناء المناصب الوزارية والبرلمانية.

قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي

و تضم القائمة 20 سيدة بمناصب قيادية في قطاعات متنوعة، مثل التمثيل الدبلوماسي، والثقافة، والتكنولوجيا، والإعلام، والبيئة. وتبرز هؤلاء السيدات عبر تأثيرهن العميق ورسائلهن التمكينية. في حين تتصدر الإمارات القائمة بـ11 سيدة، تليها السعودية بـ4 سيدات، ثم مصر بـ3 سيدات.

و تصدرت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، قائمة الفوربس حيث لعبت رشا راغب دورا محوريا في قيادة الأكاديمية الوطنية للتدريب بصفتها المشروع القومي للاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام، حيث أسهمت في بناء وتطوير قدرات قيادية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل في مختلف المجالات في الدولة المصرية، حيث عززت رؤيتها الاستراتيجية مكانة الأكاديمية كمؤسسة رائدة في بناء الإنسان.

رئيسة المجلس القومي للمرأة

كما تضمنت القائمة أمل عمار والتى رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث انضمت عمار إلى المجلس القومي للمرأة في عام 2016، بوصفها مقررًا مناوبًا للجنة التشريعية، إلى جانب عملها قاضية ورئيسة استئناف في محكمة الاستئناف في قنا.

وقد كانت من بين أول 30 قاضية تم تعيينهن في القضاء المصري. كما عملت سابقًا قاضية في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتشغل منصب مساعدة وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

و شغلت  أمل عمار سابقًا عضوية هيئة النيابة الإدارية، وعضوية المكتب الفني لوزير العدل لقطاع فض المنازعات والحماية القضائية للطفل. وكانت أول سيدة مصرية تنتخب لمنصب نائب رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد في عام 2019.

كما شملت القائمة داليا الباز والتى تشغل منصب رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد (البريد المصري) حيث تولت الباز منصبها الحالي في أكتوبر 2024. وخلال الشهر نفسه، عينت مستشارة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري للشؤون البريدية، لمدة عام واحد.

وجاءت القائمة كما يلي :-

- المياسة بنت حمد آل ثاني.

- ريما بنت بندر آل سعود

- بدور القاسمي

-لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

- منى المرّي

-رشا راغب

-رزان خليفة المبارك

- مريم المهيري

-الشيهانة العزاز

- عائشة ميران

- هيفاء الجديع

-مريم السويدي

- نزهة حيات

- نورة خميس الغيثي

-الريم الفلاسي

-أمل عمار

- نعيمة أهلي

-بسمة الميمان

- داليا الباز

- عائشة حارب

وتستند القائمة فى اختيارها إلى معايير تتضمن قائدات المؤسسات الحكومية، مع استثناء الوزيرات وعضوات البرلمان،  السفيرات وقائدات المنظمات الدولية اللاتي يمثلن بلدانهن، و مستوى تأثير الدور القيادي، و الأدوار الأخرى التي تشغلها القائدة، و عدد السنوات التي قضتها القائدة في منصبها الحالي، و سنوات الخبرة في المجال، و المبادرات التي تم تنفيذها خلال عام 2024.

نساء مصر قائمة الفوربس 20 اقوى سيدة

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