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هل ستصرف قبل رمضان؟.. موعد صرف معاشات مارس 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل ستصرف قبل رمضان؟.. موعد صرف معاشات مارس 2025

هل ستصرف قبل رمضان؟.. موعد صرف معاشات مارس 2025
هل ستصرف قبل رمضان؟.. موعد صرف معاشات مارس 2025
ولاء خنيزي

يعتبر المعاش من مصادر الدخل الأساسية للعديد من الأسر المصرية ومع اقتراب موعد شهر رمضان وتزامنه مع بداية شهر مارس، يتساءل الكثيرين عن موعد صرف معاش مارس 2025 ومدى إمكانية تقديم موعده لصرفه قبل رمضان من أجل شراء الأسر المختلفة لمستلزمات رمضان.

موعد صرف معاشات مارس 2025

من المقرر وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات مارس 2025 سيكون بأول أيام الشهر أي بدءً من 1 مارس 2025 بحسب الجدول الزمني المعتمد للصرف شهريًا.

هل سيتم صرف معاش مارس 2025 قبل رمضان؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد شهر رمضان 2025 سيوافق 1 مارس 2025 وهو ذات اليوم الذي من المقرر أن يصرف معاش مارس به، وحتى الآن لم تعلن الحكومة المصرية عن أية قرارات تفيد بتقديم موعد صرف المعاشات.

هل يمكن الحصول على جزء من المعاش قبل موعد صرف معاشات مارس 2025؟

إذا لم يتم الإعلان عن أية قرارات خلال الفترة المقبلة تفيد بتقديم موعد صرف معاشات مارس 2025، يمكن للمستفيدين الحصول على جزء من المعاش قبل موعد الصرف من خلال خدمة (سلفة المعاش) التي يقدمها البريد المصري.

طرق صرف معاشات مارس 2025

سمحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين بصرف معاشات مارس 2025 من خلال عدة طرق تشمل:

  • مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • الحسابات البنكية للمستفيدين.
  • المحافظ الإلكترونية كفودافون كاش واتصالات كاش وأورانج كاش.

كيف يمكن الاستعلام عن المعاش؟

يمكن الاستعلام عن معاشات مارس 2025 من خلال خدمة الاستعلام عن المعاش بالاسم وهي خدمة إلكترونية مقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف تسهيل حصول المستفيدين على معلومات حول المعاش الشهري الخاص بهم.

يمكن للمستفيدين الحصول على هذه الخدمة من خلال اتباع التالي:

  • الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.
  • النقر على زر (صاحب المعاش) من الخيارات.
  • اختيار (التأمينات الاجتماعية).
  • النقر على زر (الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش).
  • إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش وكافة البيانات المطلوبة.
  • الضغط على زر (استعلام) للحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمعاش.
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