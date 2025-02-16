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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 16 فبراير محليا وعالميا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب بمصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025 على مستوى كافة الأعيرة وفقا لـ Egypt Gold price today .

أسعار الذهب محليا  اليوم الأحد 

عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 4669 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام عيار 22  اليوم  نحو 4280 جنيها .

سعر عيار 21 الآن 

وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 4085 جنيها 

 سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 3501 جنيها 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال  مستهل اليوم الأحد 32680 جنيها.

سعر الذهب عالميا 

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم 2882.92 دولار، سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية.

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب الذهب الذهب عيار 21

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