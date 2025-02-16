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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تحقيق الإعلان 8 ملايين مشاهدة.. الصور الأولى من مسلسل «فى لحظة»

أحمد فهمي
أحمد فهمي
أحمد إبراهيم

يستعد كل من الفنان أحمد فهمي، والفنانة ميرنا نور الدين، لخوض السباق الرمضاني لعام 2025 من خلال مشاركتها في مسلسل "في لحظة"، أحدث الأعمال الأصلية لمنصة "Tod".

وكشفت منصة "Tod" عن عدة لقطات من كواليس تصوير المسلسل الذي تنتجه شركة "S Productions" لسالي والي، ويظهر في الصور كل من أحمد فهمي وهو مع الحصان، بالإضافة إلى كل من الفنانين نجلاء بدر، وإدوارد، وهما يعملان على التحضير لأحد المشاهد.

تأتي هذه الصور بعد فترة قصيرة من طرح تيزر المسلسل، والذي يظهر خلاله بطلا العمل أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، وهما يرقصان سويا في إحدى القاعات الفاخرة، إلا أنه سرعان ما تنقلب الأحداث بعد غرق القاعة خلال لحظة واحدة بالمياه، ما يشير إلى أن قصة العمل ستشهد العديد من التحولات المثيرة والشيقة.

تيزر مسلسل “فى لحظة” 

وكان التيزر قد حقق عددا كبيرا من المشاهدات عبر طرحه على الحساب الرسمي للمنصة على “إنستجرام”، حيث تخطت المشاهدات 8 ملايين مشاهدة.

مسلسل "في لحظة" بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، ونجلاء بدر، إدوارد، وعدد من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج شركة "S Productions" لسالي والي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

مسلسل فى لحظة 
مسلسل فى لحظة
مسلسل فى لحظة
مسلسل فى لحظة
ميرنا نور الدين أحمد فهمي منصة tod أعمال أحمد فهمي مسلسل فى لحظة

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