جراديشار في الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاسماعيلي الليلة

استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي على تشكيله الأساسي الذي سوف يخوض به مباراة فريقه أمام الاسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يمثل فريق الأهلي في هذه المباراة كل من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، أشرف داري, محمد هاني، خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، في الهجوم: جراديشار.

موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي

يلتقي الأهلي نظيره الاسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري المصري، حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب، وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت .

ترتيب الأهلي

يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 29 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 مباريات ، ولم يخسر الأهلي حتى الآن في هذا الموسم، أحرز مهاجموه 22 هدفا ودخل مرماهم بـ 8 أهداف .

