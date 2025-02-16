ابنة مصطفى كامل ترزق بمولودة.. ونقيب الموسيقيين يعلق: رزقنا الله بأول حفيدة

رزقت فرح ابنة الفنان مصطفى كامل بمولودة أطلق عليها اسم غالية، وعلق والدها نقيب الموسيقيين قائلا : اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر كل الشكر فروحة ويوسف كبروني رزقنا الله بأول حفيدة غالية يوسف حكيم .

واحتفل يوم 11 من شهر مايو الماضى الفنان مصطفى كامل بحفل زفاف إبنته فرح على يوسف حكيم، وحرص كل من النجم محمد رمضان وحكيم على إحياء حفل الزفاف، وقدما عددا كبيرا من أغانيهما، كما حضر الحفل كل من الفنان مصطفى قمر وقال خلال غنائه إن مصطفى كامل عشرة عمره وأجدع واحد في الدنيا، وقدم معه أغنية يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى ورقصا عليها سويا.

وحرص النجم تامر عاشور على حضور حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وقدم من خلاله عددا من أغانيه منها دي حكاية.

وتألق عدد من نجوم الغناء في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتقديم عدد من أغنياتهم، وهم: محمد منير، وليد توفيق، أحمد جمال، حماقي، دياب، محمد محيى، محمود الليثي، رضا البحراوي، بوسي، كما حضرت الفنانة دينا.

كما تألق النجم تامر حسني، حيث قدم أغنية حلو المكان التي تفاعل معها الحضور، وأغنية "هادلعني"، كما غنى مع مصطفى قمر ديو لأغنية "حبيب حياتي"، كما غنى أغنية "كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.