مدبولي يصل أرض المعارض لافتتاح معرض اهلا رمضان

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أرض المعارض بمدينة نصر لافتتاح معرض أهلًا رمضان 2025 الرئيسي؛ في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى 26 فبراير الجاري، بالتزامن مع أسواق اليوم الواحد التي تقام في مختلف المحافظات، حيث تم تخصيص ركن أهلًا رمضان داخل هذه الأسواق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وتشمل معارض «أهلًا رمضان» وأسواق اليوم الواحد مختلف السلع الغذائية، إضافةً إلى منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.