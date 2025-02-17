تويوتا والجيل الثالث من خلايا الوقود الهيدروجينية.. مدى أكبر وسعر أقل

تواصل الشركة اليابانية دفع حدود الابتكار في تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجيني، حيث كشفت تويوتا عن الجيل الثالث من أنظمة خلايا الوقود، مما يعد بتطور كبير في كفاءة الأداء وتخفيض التكاليف، على الرغم من انخفاض مبيعات سيارات تويوتا الهيدروجينية خلال العام الماضي بنسبة 55.8%.

يأتي الجيل الجديد من خلايا الوقود مع تحسينات كبيرة، فهو أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر موثوقية وكفاءة، ويتميز بمتانة مضاعفة مقارنة بالنظام السابق، مع توفير ميزة الانخفاض الكبير في الحاجة للصيانة.

سيارات تويوتا والوقود الهيدروجيني

كما تم تعزيز كفاءة الوقود بحيث يمكن للسيارات الجديدة قطع مسافة أكبر بنسبة 20%، حيث يتوقع أن يصل مدى القيادة إلى 480 ميلًا 772 كيلومتر بدلاً من 402 ميلًا 647 كيلومتر كما كان في الأجيال السابقة.

سيارات تويوتا والوقود الهيدروجيني

من الجدير بالذكر أن تويوتا تركز على خفض تكاليف التصنيع، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار سيارات الهيدروجين، وتهدف هذه الابتكارات إلى تحقيق تحول في عالم السيارات الموفرة للطاقة، حيث يترجم التحسين في التصنيع إلى أسعار أقل للمستهلكين.

وتستمر تويوتا في استخدام خلايا الوقود الهيدروجيني في القطاع التجاري أيضًا، حيث تشغل الأنظمة المولدات والشاحنات الكبيرة وغيرها من المعدات.

في ظل اهتمام متزايد بتكنولوجيا الهيدروجين، من المتوقع أن يتم إطلاق التطبيقات التجارية في اليابان، أوروبا، أمريكا الشمالية و الصين بعد عام 2026.