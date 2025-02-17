ريال بيتيس يفوز على 9 لاعبين من سوسيداد 3-0 في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال بيتيس انتصارا كبيرا على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يجد ريال بيتيس أي صعوبة في التغلب على سوسيداد، خاصة بعدما أكمل الأخير المباراة بتسعة لاعبين فقط، عقب تعرض اثنين من لاعبيه لحالتي طرد.

حالة الطرد الأولى كانت للاعب إيجور زوبيلديا في الدقيقة ٢٠ من زمن الشوط الأول، والأخرى خلال الشوط الثاني، وكانت من نصيب اللاعب شيرالدو بيكر في الدقيقة ٧٥

سجل ثلاثية بيتيس، أنتوني في الدقيقة ٥١، ومارك روكا "هدفين" في الدقيقتين ٦٤ و٦٩

الفوز رفع رصيد ريال بيتيس إلى ٣٢ نقطة في المركز الثامن بجدول الليجا الإسبانية، فيما توقف رصيد سوسيداد عند ٣٢ نقطة في المركز الحادي عشر.