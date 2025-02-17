هشام حنفي: محمد عبد الله لاعب مميز وسيحصل على ثقة كولر

تحدث هشام حنفي لاعب النادي الأهلي السابق، عن فوز الفريق ضد الإسماعيلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الزمالك أهدر أكثر من فرصة أمام بتروجت، وبيسيرو سيتطور مع الوقت فى تدريب الزمالك".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "مباريات القمة خارج التوقعات، والتوفيق يحسم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي استحق الفوز اليوم أمام الإسماعيلي، وبالنسبة لي محمد عبد الله لاعب مميز وسيحصل على ثقة كولر الفترة المقبلة".