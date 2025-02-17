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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبدالفضيل: أنقذت محمد عبدالله من الرحيل عن الأهلي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق، أن محمد عبدالله جناح الفريق الأحمر الذي تألق في مواجهة الإسماعيلي كان قريبًا من الرحيل عن قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أنه تسلم تقريرًا من أحد المدربين للتوصية برحيله عن فريق 2005، لكنه رفض ذلك.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "أنا حزين جدًا على النادي الإسماعيلي في ظل الظروف السيئة التي يعيشها مؤخرًا، وهو نتيجة طيبعية لوضع الفريق، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر، ورغم ذلك فأنه رغم قلة الخبرات لكنهم وصلوا لمرمى محمد الشناوي وأضاعوا فرصتين محققتين خلال اللقاء، بسبب سوء دفاع الأهلي في التعامل مع بعض الكرات، لاعبي الإسماعيلي لم يكن لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم".

وزاد: "محمد عبدالله لاعب مميز وهو من أبنائي في قطاع الناشئين وكان سيرحل عن النادي، عندما توليت مسئولية 2005، فوجئت بتقرير يطلب رحيله عن النادي لأنه لم يشارك بسبب ضعف مستواه الفني، وكان مركزه ظهير أيسر ولم أخذ بالتقرير مطلقا، وقررت خضوع اللاعبين للتدريبات والمباريات، ثم قمت بتغيير مركزه لوسط الملعب، ثم الجناح، وتطور بشكل واضح في القوة والسرعة".

وأضاف: "لابد أن يحصل عبدالله على فرصته باستمرار، طالما لدينا لاعبين جيدين من الشباب، ومع مرور الوقت يتم الاعتماد عليهم في حال الحاجة لوجودهم فنيا، لابد أن يكون هناك 6 لاعبين من قطاع الناشئين إجباريا في الفريق الأول، لو كان بن شرقي جاهز اليوم، لن يشارك عبدالله في هذه المباراة".

وأوضح: "لدينا لاعبين مميزين، ومحمد عبدالله بدأ يتطور ويمتلك امكانيات جيدة، وتطور بشكل ملحوظ في الشق البدني والفني، وزاد من النواحي التكتيكية، وأحمد رضا لاعب مميز، ويحتاج لتطوير القوة الجسدية والبنية، هو يمتاز بالثقة، وملعب المباراة لم يساعده على الظهور بشكل أفضل خلال اللقاء".

وأتم: "مواجهة القمة خارج الحسابات تمامًا، ويجب أن يتم الأخذ في الحسبان ما حدث في المواجهات السابقة خصوصا قبل لقاء السوبر الإفريقي والسوبر المصري، ومن الصعب البدء بأشرف بن شرقي أساسيًا لأنه كان غائبًا لفترة تصل لـ3 اسابيع بسبب الاصابة، مع البدء بالسلوفيني جراديشار الذي يمتاز بالتحرك بشكل رائع، وهو إضافة كبيرة مع وسام أبوعلي".

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