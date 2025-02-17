قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد بنفسك.. الليلة القمر يظهر مع نجم سبيكا لمعانه مثل الشمس 13.5 مرة
أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟
طارق السيد بعد رحيله عن لجنة الكرة: انتوا رايحين بنادي الزمالك على فين؟
ترامب ردا على تهديدات أوروبية بحظر سلع أمريكية: يضرون أنفسهم
أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. وثمن البيض بالأسواق
فضل صلاة قيام الليل للمسلم.. فيها شرف المؤمن
تركي الفيصل عن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين: الكلام سهل
مواعيد مباريات اليوم في الجولة 14 من دوري Nile والقنوات الناقلة
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان
روشتة شرعية للاستعداد لشهر رمضان .. تعرف عليها
كيم جونج أون يأمر بمنع عرض مباريات توتنهام في كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بليك لايفلي ورايان رينولدز يظهران معا في الذكرى الـ50 لـSNL وسط معركتهما القانونية

بلايك وزوجها رايان
بلايك وزوجها رايان
شروق سلامة

رغم التحديات القانونية التي يواجهانها، ظهرت النجمة بليك لايفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز معًا في مفاجأة غير متوقعة خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج Saturday Night Live يوم الأحد 16 فبراير في نيويورك.

اختارت لايفلي، البالغة من العمر 37 عامًا، إطلالة براقة بفستان معدني مزين بزهور ثلاثية الأبعاد، بينما تألق رينولدز، البالغ 48 عامًا، في بدلة كلاسيكية أنيقة.

تستمر الخلافات القانونية بين النجمة بليك لايفلي وزميلها في فيلم It Ends With Us الممثل والمخرج جاستن بالدوني، حيث تصاعدت حدة الاتهامات بين الطرفين وسط معركة قضائية مستمرة.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بعد أن تعاونت لايفلي مع بالدوني في فيلم It Ends With Us، المقرر طرحه في عام 2024، حيث قامت لايفلي برفع دعوى تحرش جنسي ضده، متهمة إياه بخلق بيئة عمل عدائية ومحاولة تشويه سمعتها.

من جانبه، نفى بالدوني، البالغ من العمر 41 عامًا، هذه الاتهامات بشدة، ورد برفع دعوى قضائية ضد لايفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز، مطالبًا بتعويض مالي ضخم يصل إلى 400 مليون دولار بتهمة التشهير.

وزعم بالدوني أن لايفلي حاولت تحويله إلى “الشرير الحقيقي في قصتها” للتغطية على الترويج غير الملائم للفيلم، والذي يتناول قضية العنف المنزلي. 

كما اتهمها باستغلال الفيلم للترويج لعلاماتها التجارية الخاصة بالكحول والعناية بالشعر.

كما انتقد بالدوني فريق لايفلي بسبب استخدامهم عبارة “خذوا أصدقاءكم وازهاركم” في الحملة الترويجية للفيلم، معتبرًا ذلك استغلالًا غير لائق نظرًا لأن شخصية لايفلي في الفيلم تعمل كبائعة زهور.

Saturday Night Live رايان رينولدز بليك لايفلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في رمضان .. التعليم تحسم الجدل

شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية

شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية

خبز

قرار هام من وزير التموين بشأن أصحاب المخابز في رمضان 2025

الصيام

هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

اسعار الذهب

شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع الأسعار لمستوى قياسى .. فيديو

بوستر متداول لبرنامج رامز جلال

رامز إيلون مصر.. تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

شويير

شوبير عن مباراة القمة: مفيش حاجة بتجيبنا ورا غير الكلام

الزمالك

وائل القباني: مباراة القمة لها حسابات خاصة.. ومن الممكن فوز الزمالك

الزمالك

شريف عبدالفضيل: بعض لاعبي الزمالك يبحثون عن الشو

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بملابس كاجوال| صور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

Conclave الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا البريطانية لعام 2025

البافتا
البافتا
البافتا

فيديو

اعترافات سفــ.ــاح المعمورة

خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت

بوسي

قصة جديدة .. المطربة بوسي تحير الجمهور بعد احتفالها بعيد الحب

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد