بليك لايفلي ورايان رينولدز يظهران معا في الذكرى الـ50 لـSNL وسط معركتهما القانونية

2/17/2025 6:00:00 AM

الإثنين 17/فبراير/2025 - 06:00 ص 2/17/2025 6:00:00 AM

رغم التحديات القانونية التي يواجهانها، ظهرت النجمة بليك لايفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز معًا في مفاجأة غير متوقعة خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج Saturday Night Live يوم الأحد 16 فبراير في نيويورك.

اختارت لايفلي، البالغة من العمر 37 عامًا، إطلالة براقة بفستان معدني مزين بزهور ثلاثية الأبعاد، بينما تألق رينولدز، البالغ 48 عامًا، في بدلة كلاسيكية أنيقة.

تستمر الخلافات القانونية بين النجمة بليك لايفلي وزميلها في فيلم It Ends With Us الممثل والمخرج جاستن بالدوني، حيث تصاعدت حدة الاتهامات بين الطرفين وسط معركة قضائية مستمرة.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بعد أن تعاونت لايفلي مع بالدوني في فيلم It Ends With Us، المقرر طرحه في عام 2024، حيث قامت لايفلي برفع دعوى تحرش جنسي ضده، متهمة إياه بخلق بيئة عمل عدائية ومحاولة تشويه سمعتها.

من جانبه، نفى بالدوني، البالغ من العمر 41 عامًا، هذه الاتهامات بشدة، ورد برفع دعوى قضائية ضد لايفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز، مطالبًا بتعويض مالي ضخم يصل إلى 400 مليون دولار بتهمة التشهير.

وزعم بالدوني أن لايفلي حاولت تحويله إلى “الشرير الحقيقي في قصتها” للتغطية على الترويج غير الملائم للفيلم، والذي يتناول قضية العنف المنزلي.

كما اتهمها باستغلال الفيلم للترويج لعلاماتها التجارية الخاصة بالكحول والعناية بالشعر.

كما انتقد بالدوني فريق لايفلي بسبب استخدامهم عبارة “خذوا أصدقاءكم وازهاركم” في الحملة الترويجية للفيلم، معتبرًا ذلك استغلالًا غير لائق نظرًا لأن شخصية لايفلي في الفيلم تعمل كبائعة زهور.