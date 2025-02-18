فوائد بالجملة .. احرص على تناول البنجر لهذا السبب

يعتبر البنجر من الخضروات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، والتي يحتاجها الجسم بشكل دائم وخاصة الأطفال، ومنها:

1. تحسين صحة القلب

يحتوي البنجر على النترات التي تساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

2. زيادة الطاقة والتحمل

يمكن أن يساعد في تعزيز الأداء البدني، حيث ثبت أن النترات في البنجر تحسن من قدرة الجسم على استخدام الأوكسجين أثناء التمرين.

3. دعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البنجر على الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتساعد في تقليل الإمساك.

4. مضاد للأكسدة

يحتوي البنجر على مركبات مضادة للأكسدة مثل البيتالين، التي تحارب الجذور الحرة وتساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

5. يدعم صحة الكبد

يساعد البنجر في تحسين وظائف الكبد وتنظيفه من السموم بفضل محتواه من البيتالين والمغذيات الأخرى.

المصدر «health».