أحمد موسى: 100 مليون مصري يشكرون الأمير عبد العزيز بن سلمان

قدم الإعلامي أحمد موسى الشكر لوزير الطاقة السعودي الذي تحدث خلال تواجده في مصر عن القوة والترابط بين الشعبين المصري والسعودي وعلى مستوى الدولتين.

وأضاف موسى خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد: سمو الأمير الوزير عبد العزيز بن سلمان كان يتحدث عن مصير البلدين الواحد، موضحا أن 100 مليون مصري يشكرون سمو الأمير عبد العزيز بن سليمان على المحبة.



وكان سمو الأمير قال في مؤتمر صحفي: كنت بتفرج على مسلسل وفي نهايته كان التتر عبارة عن كلمات منها ألف تحية للناس الحقيقية الناس العشرية أصحاب أحلى نفسية مين، في العالم إلا في مصر، مصر مش بس فيها حاجة حلوة دي كلها حاجات حلوة.